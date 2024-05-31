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「TOYOTA新7人座休旅」亮相！2.0升渦輪折合新台幣112萬

▲廣汽豐田推出小改款Highlander 7人座休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田推出小改款Highlander 7人座休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼大陸一汽豐田開賣新TOYOTA Crown Kluger（陸放）後，廣汽豐田也跟進開賣小改款TOYOTA Highlander（漢蘭達）雙生車，與Crown Kluger皇冠廠徽不同，廣汽豐田Highlander維持經典的牛頭牌Logo，提供2.0升渦輪、2.5升油電折合新台幣127萬起！

▲廣汽豐田推出小改款Highlander 7人座休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田推出小改款Highlander 7人座休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲小改款Highlander外型、動力不變，重點放在內裝配備升級。

TOYOTA Crown Kluger、Highlander為血緣濃厚的雙生車，兩車分別隸屬於一汽豐田與廣汽豐田，改款新Highlander造型設計與Crown Kluger大同小異，差別僅在廠徽以及保桿細節差異。

廣汽豐田TOYOTA Highlander售價比Crown Kluger略便宜一些，採相同的2.0升渦輪、2.5升油電兩種動力配置，人民幣開價24.98～31.18萬，折合新台幣112～139萬。

▲廣汽豐田推出小改款Highlander 7人座休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新Highlander升級不少流行配備，視覺、觸覺都加分。

改款新Highlander尺碼4,965x1,930x1,750mm、軸距2,850mm，新Highlander車艙配備升級帶來更加分的質感表現，首先換上金屬髮絲紋飾板，座椅升級真皮NAPPA材質，儀錶採用新的12.3吋數位樣式，此外追加手機遠端遙控功能，並具備完整的TSS安全防護。

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關鍵字：TOYOTAHighlanderRAV4SUV跨界休旅油電Corolla CrossHilux

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