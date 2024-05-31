▲新一代福特Expedition正在最後籌備，預計今年發表。（圖／翻攝自《edmunds》）

記者徐煜展／綜合報導

北美福特Ford Expedition旗艦休旅準備在今年釋出大改款，近來測試車逐漸褪下偽裝，正在暗示離發表之日不遠，新Expedition不僅有著旗艦7人座格局，在新一代車型上有望加入油電動力，讓戰力有感提升。

▲福特Expedition除了有3排7人座外，另還有5人座版本。

福特Expedition過去曾有台灣水貨商導入，現行款第4代於2017年發表，歷經7年將迎來第5代大改款，從測試車觀察，新車維持過去旗艦休旅該有的霸氣，搭上全新設計的造型，車頭的C字型燈條相當引人注目。

▲新車配有霸氣的24吋鋁圈，展現力量十足的肌肉感。

特別挑高的車頂設計，讓車內擁有更開闊的乘坐空間，相較辨識度較高的車頭，車尾設計顯得中規中矩，大面積的尾門、保桿造型，搭配精緻小巧尾燈，視覺反而形成有趣的對比。

動力、內裝尚未曝光，現行採用3.5升EcoBoost V6引擎，結合10速自排變速箱，具備375匹馬力、65公斤米扭力，並配置eLSD電子限滑差速器與四驅系統，具有9,300磅牽引拖曳能力。此目前全球節能趨勢來看，第5代Expedition預計將加入油電技術，擁有更好的省油節能表現。