▲台灣房車市場買氣低迷，銷售榜幾乎都是休旅。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

分析最新的5月新車銷售榜，前10名榜單房車僅剩TOYOTA Altis孤軍奮戰，就算Nissan Sentra剛推出小改款仍不敵休旅熱潮，加上三菱Lancer只賣到今年就要停產，台灣國產中型房車已經快被休旅大軍消滅了！

▲TOYOTA Altis 5月銷量排行跌到榜末第10名，今年已是連續4個月掛牌未達破千。

曾風靡一時的TOYOTA Altis神車霸主，人氣已被Corolla Cross、Yaris Cross搶去不少，今年Altis銷量最好的1月掛牌1,406輛排行第6，在後續2、3、4、5月掛牌數都未破千，到最新的5月份來到榜末第10名，5月新車銷售榜其他9名都是休旅車！

隨著TOYOTA Yaris Cross生力軍加入，台灣和泰銷售主力RAV4、Corolla Cross形成強悍的金三角陣容，受到消費者習慣改變、休旅勢力崛起，逐漸讓房車市場式微，中華三菱Grand Lancer也確定賣到今年謝幕，國產中型房車市場只剩下TOYOTA Altis與Nissan Sentra，以及入門小車的TOYOTA Vios。

▲今年5月推出新的Altis GR Sport，帶來不少話題與關注。

TOYOTA Altis在5月份推出新的GR Sport，以省油、動力更好的新2.0升自然進氣取代原本的1.8升引擎，期望在6月份刺激Altis買氣，事實上，國外也持續有風聲傳出大改款TOYOTA Corolla有望在明年推出，相信未來能為一蹶不振的房車市場帶來更多話題。