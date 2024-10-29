ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「大改款第3代Leaf」測試首曝！續航426公里、明年上市

▲Nissan Leaf。（圖／翻攝自Nissan）

▲現行款Leaf已停產，這款長青電動車最早於2009年推出。（圖／翻攝自Nissan）

記者林鼎智／綜合報導

隨著現行款Nissan（日產）Leaf停產，全新大改款第3代Leaf後繼車型也已準備到來，不過將一改原本掀背設定、改以Coupe-Crossover跨界跑旅方式上市。最近這款原型車也首度被捕捉到測試身影，預計明年就會上市。

Nissan終於準備發表第3代Leaf，從原型車來看，新車結合轎跑與休旅外型，預料將參考Ariya部分元素、並以2021年推出的Chill-out Concept概念車為發想。

▲Nissan Leaf測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲Nissan Leaf測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲新Leaf改為跨界跑旅，搭載CMF-EV平台，外型預計會與Ariya看齊。（圖／翻攝自Carscoops）

從間諜照中，可看到新Leaf在短前懸、斜背車頂下相當緊湊，並搭配獨特的輪圈樣式，同時C柱也與後行李廂蓋結合，並有著小型鴨尾擾流。

新Leaf與Ariya、雷諾Megane E-tech同樣搭載CMF-EV電動車平台，預料將同時提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，續航力將比現行款提升25%，可望來到WLTP 426公里。最快新一代Nissan Leaf將在明年3月正式量產，並作為2026年式車型販售，屆時將由Nissan位於英國的Sunderlan工廠負責生產，該工廠同樣也生產Juke、Qashqai休旅。

▲Nissan Chill-Out Concept 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan新一代Leaf與Chill-Out Concept概念車相當神似。（圖／翻攝自Nissan）

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►「10月購車優惠」TOYOTA、福特殺翻了　送電視、升級JBL喇叭不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動NissanLeaf續航測試日產CMF-EVAriya日系單馬達雙馬達

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

福斯傳關閉德國3工廠、大規模裁員數萬人　本周公布細節

福斯傳關閉德國3工廠、大規模裁員數萬人　本周公布細節

最新文章

福斯傳將關閉德國3工廠2024-10-29

九孔賓士大G起火主因水箱漏水2024-10-29

「福斯新一代休旅實車」現身11月上市2024-10-29

勞斯萊斯007金手指紀念版亮相2024-10-29

Nissan大改款第3代Leaf測試首曝2024-10-29

「大改款Mazda CX-5」現身測試2024-10-29

「台灣Mazda CX-60新年式」11月上市2024-10-29

「三菱2款全新休旅」預告明年登場2024-10-29

「改款新LEXUS ES」11月見2024-10-29

Honda日規新年式Civic接單翻6倍2024-10-28

熱門文章

「改款新LEXUS ES」11月見2024-10-29

「KIA EV Day」首度移師台灣舉行2024-10-28

「三菱2款全新休旅」預告明年登場2024-10-29

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬2024-10-28

「大改款Mazda CX-5」現身測試2024-10-29

「台灣Mazda CX-60新年式」11月上市2024-10-29

「速霸陸WRX STI運動款」11月開賣2024-10-28

「Mazda房車EZ-6」大陸開賣2024-10-28

Honda日規新年式Civic接單翻6倍2024-10-28

「TOYOTA全新小休旅」量產有譜2024-10-23

相關新聞

Honda「日規新年式Civic」單月接單翻6倍　RS手排買家高達近7成

Honda「日規新年式Civic」單月接單翻6倍　RS手排買家高達近7成

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

賓士第3季銷量衰退「電動車、PHEV油電最慘」　稅前利潤大降-48%

賓士第3季銷量衰退「電動車、PHEV油電最慘」　稅前利潤大降-48%

敞篷改成獵跑！Brabus打造「最實用AMG SL」　986匹油電動力更強悍

敞篷改成獵跑！Brabus打造「最實用AMG SL」　986匹油電動力更強悍

預接單264.9萬！Hyundai「最強電動車」新年式漲5萬　配備再升級　

預接單264.9萬！Hyundai「最強電動車」新年式漲5萬　配備再升級　

讀者迴響

熱門文章

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬！轎跑化身休旅主打低價電動車市場

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬！轎跑化身休旅主打低價電動車市場

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

「速霸陸WRX STI運動款」台灣11月開賣！日本原廠操刀外觀跑格更兇狠

「速霸陸WRX STI運動款」台灣11月開賣！日本原廠操刀外觀跑格更兇狠

「Mazda房車EZ-6」開賣！折合新台幣63萬　全新休旅預告明年見

「Mazda房車EZ-6」開賣！折合新台幣63萬　全新休旅預告明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366