Nissan「大改款第3代Leaf」測試首曝！續航426公里、明年上市

▲現行款Leaf已停產，這款長青電動車最早於2009年推出。（圖／翻攝自Nissan）



記者林鼎智／綜合報導

隨著現行款Nissan（日產）Leaf停產，全新大改款第3代Leaf後繼車型也已準備到來，不過將一改原本掀背設定、改以Coupe-Crossover跨界跑旅方式上市。最近這款原型車也首度被捕捉到測試身影，預計明年就會上市。

Nissan終於準備發表第3代Leaf，從原型車來看，新車結合轎跑與休旅外型，預料將參考Ariya部分元素、並以2021年推出的Chill-out Concept概念車為發想。

▲新Leaf改為跨界跑旅，搭載CMF-EV平台，外型預計會與Ariya看齊。（圖／翻攝自Carscoops）



從間諜照中，可看到新Leaf在短前懸、斜背車頂下相當緊湊，並搭配獨特的輪圈樣式，同時C柱也與後行李廂蓋結合，並有著小型鴨尾擾流。

新Leaf與Ariya、雷諾Megane E-tech同樣搭載CMF-EV電動車平台，預料將同時提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，續航力將比現行款提升25%，可望來到WLTP 426公里。最快新一代Nissan Leaf將在明年3月正式量產，並作為2026年式車型販售，屆時將由Nissan位於英國的Sunderlan工廠負責生產，該工廠同樣也生產Juke、Qashqai休旅。

▲Nissan新一代Leaf與Chill-Out Concept概念車相當神似。（圖／翻攝自Nissan）