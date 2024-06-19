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賓士「邁巴赫S580暗夜特仕版」日本開賣！限量30台、折新台幣863萬

▲賓士邁巴赫Maybach S580 Night Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士邁巴赫（Mercedes-Maybach）在日本推出S580 Night Edition特仕，限量30台，買家還得抽籤才能入主。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士邁巴赫（Mercedes-Maybach）近日在日本推出限量邁巴赫S580 Night Edition暗夜特仕版，當地僅有30輛配額，還需抽籤才能購買，售價4,400萬日元起，折合新台幣約863.4萬。

這款Maybach S580 Night Edition皆採Onyx Black瑪瑙黑／Mojave Silver銀色雙色車色，並在水箱護罩、進氣壩邊框、車門把手及車側踏板上採深玫瑰金飾條點綴，並且向後延伸至車尾、排氣管與後保桿飾板等，搭配20吋輪圈，該輪圈採7幅樣式，幅條間還佈滿邁巴赫廠徽，氣場相當驚人。

▲賓士邁巴赫Maybach S580 Night Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士邁巴赫Maybach S580 Night Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士邁巴赫Maybach S580 Night Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲這輛邁巴赫S580 Night Edition除了採黑銀雙色外，全車細節處也以深玫瑰金顏色點綴，20吋輪圈在幅條間更是不滿Maybach廠徽。

Maybach S580 Night Edition內裝在座椅、車門板、中控台、中船處採白色皮革面料，中控螢幕下方則是鋼琴黑烤漆，上頭也佈滿邁巴赫廠徽，就連鑰匙也採玫瑰金，奢華感、獨特感滿滿。

動力方面，Maybach S580 Night Edition則同樣搭載4.0升V8雙渦輪引擎+48V輕油電系統，具有4Matic 4驅系統，最大馬力達496匹。在日本限量30台的配額下，買家還得抽籤中選才能入主，預計最快在7月就能交車。

▲賓士邁巴赫Maybach S580 Night Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士邁巴赫Maybach S580 Night Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Maybach S580 Night Edition內裝在座椅、車門板、中控台、中船處採白色皮革面料。

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關鍵字：汽車豪華房車賓士邁巴赫MaybachS580Night Edition日本限量抽籤

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