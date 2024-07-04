TOYOTA Corolla新車大陸開賣！1.2、1.5、1.8三動力折合新台幣52萬

▲TOYOTA Corolla新車上市，針對1.8升油電配備升級，提供3種動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

上個月才剛經過大陸618購物節大降價促銷，近來一汽豐田推出TOYOTA Corolla新車上市，針對1.8升油電款車型祭出升級配備、降價福利，提供3種動力折合新台幣52萬起！

▲一汽豐田TOYOTA Corolla油電推配備升級。

一汽豐田TOYOTA Corolla 1.8升油電新車型登場，採用大量的軟質皮料鋪陳，中央扶手、方向盤均換上皮質材質，讓內裝質感更加分，相較過去小降人民幣2千元，加上入門1.5升自然進氣、1.2升渦輪中階、1.8升油電3種動力，總共共計6款車型，人民幣開價11.68～15.58萬，折合新台幣52～70萬。

▲車內具備智慧的AI互動服務。

與台灣TOYOTA Altis不同，大陸當地Corolla主力車型都配有TOYOTA Space智慧AI語音互動，可實現多達30秒連續對話與語音操作，採用10.25吋多媒體螢幕，支援Carplay等手機連結。

動力選擇相當豐富，1.5升自然進氣、1.2升渦輪、1.8升油電3種動力，而主力熱銷的1.8升油電，平均油耗來到24.6km/L之譜。