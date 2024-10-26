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【周焦點】改款LEXUS房車曝　福特9人座MPV上市　新福斯Tiguan明年見

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第4季才剛開始仍有不少新車熱鬧上市，新一代福特旅玩家帶著誠意十足的改款，外觀、內裝有感進化，空間彈性多元；Skoda小改款Octavia開賣，全車系提供上市優惠價，帥氣的5門斜背、旅行車通通有；第3代福斯Tiguan台灣開始測試，為明年發表作暖身！

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特旅玩家上市，外觀、內裝、空間有感升級。

與福斯Transporter T7合作的新一代福特旅玩家（連結），台灣統一採2.0升柴油動力，基本款提供6人座配置，中高規另有8～9人座車型可選，其外觀不僅頗動感，內裝科技更是給好給滿，具備多元豐富的彈性空間，售價149.8萬起，家用、商務都合適！

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲新Skoda Octavia提供2種動力，共有5門斜背、Combi旅行車。

小改款Skoda Octavia提供5門斜背、Combi旅行車2種配置（連結），捨棄1.0升渦輪，改以1.5升、2.0升動力販售，售價109.8萬起，2.0升動力僅提供帥氣、運動化的RS車型，身懷265匹馬力，向顧家又熱血的好爸爸們招手。

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲大改款福斯Tiguan開始暖身，預計明年登場。

台灣第3代福斯Tiguan終於有消息了（連結）！近來已開始於台灣道路開始測試，作為福斯主力的Tiguan中型休旅，預計明年與台灣車迷見面，外觀、內裝大整容，預期提供1.5、2.0升等動力。

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲改款LEXUS ES原廠手冊流出，揭露改款動向。

國外曝光改款LEXUS ES動向（連結），外觀小幅變化，不過內裝可是換上家族最新的15吋大螢幕與12.3吋數位儀錶，隨著海外最新曝光的原廠手冊，新LEXUS ES最快將在11月登場。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點LEXUSES福特旅玩家Skoda福斯Tiguan

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