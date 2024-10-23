109.8萬起！「改款Skoda Octavia」上市　1.0停售　1.5、2.0升6款車型

▲台灣上市小改款新Skoda Octavia，性能款RS同步開賣！（圖／翻攝自Skoda、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

獲得不少年輕、家庭消費者喜愛的Skoda Octavia，於10月23日上市最新小改款，維持5門斜背、旅行車Combi等配置，新款取消1.0升渦輪配置，改以1.5升渦輪作為主力，另還有2.0升RS性能款可選

▲提供5門斜背、旅行車Combi配置。

小改款Skoda Octavia共計6款車型可選，5門斜背、旅行車Octavia Combi入門車型以1.5升渦輪搭配48V輕油電，具有2種輸出，往上還有2.0升RS性能款車型。

▲改款針對車頭、車尾小針美容，RS性能款換上新黑色廠徽。

小改款Skoda Octavia在外觀、內裝進行升級調整，車頭造型變得俐落、運動感十足，並採用集團搶眼的Matrix LED 矩陣式燈組，不僅提升質感，更在夜間照明達到更好的安全保護。

RS性能款擁有更動感的空力套件，因應小改款換上全新識別的RS黑色廠徽，並還有19吋鋁圈與紅色剎車卡鉗妝點。

至於車尾則主要針對LED尾燈內部燈條修改，導入C字型的導光條，在夜間帶來更佳的辨識度。

▲內裝換上更大最新的13吋多媒體螢幕，結合10.25吋數位儀錶。

內裝跟上家族流行，採與Superb 與 Kodiaq相近的最新座艙介面，提供13吋多媒體螢幕與10.25吋數位儀錶，並採用電子排檔、環艙氣氛燈、無線手機充電等，RS擁有跑車化座椅、全景天窗等加分配備。

安全科技提供完整L2等級輔助駕駛科技，全車系具有10具安全氣囊，維持品牌向來重視的車輛安全高規格。

▲RS性能車擁有精髓的紅色車縫線跑車化座椅。

▲RS性能款搭載EA888的2.0升渦輪引擎，馬力上漲至265匹。

動力1.5升渦輪搭配48V輕油電，具有2種馬力輸出，入門為115匹馬力、高規為150匹， 而2.0升則取消輕油電配置，性能款的RS相較過去馬力提升20匹來到265匹，擁有更犀利的空力套件與剎車、懸吊配置。