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Hyundai「入門電動休旅」澳洲售價曝　台灣明年下旬將導入

▲Hyundai Casper Electric。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai入門電動休旅Inster近日公布澳洲售價，折合新台幣約78萬元起。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）在今年6月海外發表Inster入門電動休旅後，陸續也在南韓、歐洲、中東與亞太地區販售，同時台灣方面，總經銷南陽實業也預計在明年下旬導入，目前該車在澳洲的售價也已經公布，入門售價為3.7萬澳幣，折合新台幣約78萬元起。

新Inster其實就是李多慧愛車Casper的電動版（南韓當地車名為Casper EV），車格尺碼為3,825mm x 1,610mm x 1,575mm，軸距2,580mm，大小介於Suzuki Ignis與福斯T-Cross之間。

▲Hyundai Casper Electric。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Inster也將預計在明年下旬導入台灣市場，成為Hyundai最親民電動車。

座艙方面則採10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕，並具有手機無線充電板、天窗、雙前座加熱功能，同時全車座椅可向前傾倒、後座前後滑移，具有靈活的空間機能，並提供Hyundai SmartSense駕駛輔助系統。

▲Hyundai Casper Electric。（圖／翻攝自Hyundai）

▲座艙採雙10.25吋儀表、螢幕，並具有Hyundai SmartSense輔助系統。

Inster皆採單馬達配置，提供42kWh、49kWh兩種電池容量，其中入門車型具有95匹／15公斤米扭力、WLTP最大續航力300公里；頂規則是113匹、WLTP續航力355公里，另外也可支援120kW快充、具有V2L外接電源供應等。

台灣市場方面，南陽實業也預計在明年下旬以進口的方式導入Inster，不過考量到關稅及產品區隔，售價上將比Kona Electric親民，將是Hyundai在台最便宜的電動休旅。

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