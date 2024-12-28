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「TOYOTA入門小車」推新油電！1.5升動力油耗上看30km／L

▲TOYOTA透露Vios油電GR Sport預計明年登場！（圖／預想翻攝自《Theottle》）

▲TOYOTA透露Vios油電GR Sport預計明年登場！（圖／預想翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

離測試車曝光將近有1年之久，東南亞市場的TOYOTA Vios油電終於有進一步消息，新車預計明年登場，將首度為Vios增加新1.5升油電，並還有GR Sport車型，讓油電Vios不僅更會跑，還很省油！

▲TOYOTA透露Vios油電GR Sport預計明年登場！（圖／預想翻攝自《Theottle》）

▲新一代Vios於2022年問世，將在明年推新油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

台灣仍在售的TOYOTA Vios已經與國外脫鉤，在泰國稱為Yaris Ativ其實就是新一代Vios，泰國於2022年8月發表，隨後更在其他東南亞市場上市，毫無入門小車常有的陽春感，讓新一代Vios在東南亞市場頗受歡迎。

▲TOYOTA透露Vios油電GR Sport預計明年登場！（圖／預想翻攝自《Theottle》）

▲油電Vios將配置Yaris Cross的1.5升油電。

關於TOYOTA Vios油電資訊還不多，僅知有測試車出沒，新車採用運動化象徵的空力套件與雙出排氣管妝點，暗示會有GR Sport車型，且懸吊也會一併強化，營造更俐落的操控身手。

新一代Vios當時由Daihatsu品牌操刀，換上DNGA平台，行路質感與車室空間有感提升，動力配置同樣來自東南亞DNGA平台的Yaris Cross，採1.5升油電系統，屆時油耗有望來到30km/L表現。

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