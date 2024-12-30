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台灣Volvo展開EX30臉書活動！3車型、品牌最速電動車明年初上市

▲Volvo EX30亮相。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo國際富豪在官方臉書展開EX30電動休旅的社群活動，預料這款車將在農曆年後到來。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo全新入門電動休旅EX30即將到來，國際富豪汽車日前也在官方臉書展開社群活動，以EX30頭燈慶祝聖誕節。從先前經銷端流出的資訊來看，新EX30將規劃3車型，目前也已完成內部教育訓練，最快明年農曆年後就會開賣。

作為品牌入門電動休旅，Volvo EX30預計將有入門Core單馬達後驅、中階增程版Plus以及頂規雙馬達4驅的Ultra車型，並提供5款車色選擇，全車系也標配12.3吋中控螢幕，並且自Plus車型以上搭載harman/Kardon音響、電動尾門，高階車型則有天窗及360º環景影像系統。

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲新EX30預計規劃3款車型，共有單馬達後驅、後驅增程版及雙馬達4驅選擇，是Volvo最小、同時也是靜止加速破百最快的車款。

新EX30搭載吉利集團的SEA平台，車身尺碼為4,233 x 1,838 x 1,555mm，軸距為2,650mm，雖然是品牌最小型入門車款、但雙馬達版本具有422匹馬力、3.6秒靜止加速破百，也是Volvo加速最快的車款。

新EX30將提供49kWh LFP磷酸鐵鋰電池、64kWh鋰電池兩種電池容量，續航力自344公里起跳，增程版最大則可來到480公里。

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