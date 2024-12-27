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最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多台灣民眾以機車代步，定期保養、修理是必要開銷。有網友表示，去年機車大燈壞掉，去車行修理時，在老闆建議下，把大燈「換成白燈」，這樣晚上騎車時的光線會比較亮。沒想到過了一年，他在路上被攔檢，才知道換大燈要去登記更換，因此收到一張罰單，話題引發討論。

有網友在Threads表示，機車大燈去年的時候壞掉了，他就去車行更換，老闆很好心的問「要不要換成白燈，晚上會比較亮比較安全？」他便同意了。沒想到這陣子出門，在路上被警察攔檢、開單，才知道更換大燈要登記更換。

他曬出紅單，上面寫下「違反《道路交通管理處罰條例》 違規事實 第18條1項00款 電系設備屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛（變更頭燈為LED燈（責令改正）」。

看到貼文後，就有騎士馬上補充，「被開單不是因為你換白光，而是你換LED。LED發光源跟傳統鹵素燈泡不同，如果直接換沒改燈具或是調整，很大機率打鳥閃瞎用路人，很危險。」「換超白光的鹵素燈泡不用變更，但換LED一定要。」

還有人表示，「有點年紀的車真的換個大燈殼跟暖白光一般燈泡就好，不然換LED的就是要買有文件可以去監理站驗車的才行」、「換HID、LED都一定開單，除非車的行照有寫燈具或光型才有辦法裝。」

有騎士則直嘆，「換了要驗，但是驗了一定不給過，這就是鬼島法規。LED我記得有一陣子寬限期已過，老車不夠亮為了安全我還是換，安全拿多少錢換都是值得。不要打太高、不要太白目，不太有機會被直接抓，很多阿公阿嬤整路遠燈還比較幹。」

事實上，台北市監理所曾宣告：

市面上的大燈改裝有HID（氙氣燈具）及LED（非氣體放電式），如果是原廠出廠配備，行照則登記為HID/LED頭燈，售後的改裝變更行照，則登記為HID/LED光型，登記為光型的車輛：定期檢驗及臨時檢驗時候必須要通過光型檢驗儀器檢測。

依據道安規則附件15規定，現行車輛頭燈要變更為HID／LED光型，需檢附下列文件至監理所（站）檢驗合格後辦理變更登記：

一、該燈具（泡）車輛安全檢測基準審查報告。

二、統一發票。（證明此燈具來源）

三、安裝店家營利事業登記證影本要加蓋店章。（營業項目需為汽車修護類）

四、店家安裝證明。（需備註車號或車身號碼或引擎號）

五、車主身分證及印章。（如公司行號車輛須有設立核准函及公司大、小章）

六、汽（機）車行照或牌照登記書。

安裝檢測合格的燈具並經過監理單位的車輛變更程序，才不會受罰（最高可處新台幣9600元）並被要求責令檢驗、甚至面臨吊銷牌照的風險，也不會使其他用路人因頭燈照明產生眩光現象，進而避免掉許多危害，確保雙方的行車安全。

關鍵字：機車大燈白燈LED法規騎士開單罰單紅單Threads

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