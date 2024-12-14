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「MG全新電動休旅」進軍澳洲！挑戰當地最便宜　續航力525公里

▲MG全新ES5發表，預計比MG4更便宜！（圖／翻攝自MG）

▲MG於澳洲申請S5電動休旅獲准上市，預計明年登場！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG日前剛發表的矚目的ES5電動休旅，澳洲計劃以S5作為新車命名即將上市，MG S5進軍澳洲市場後，有望成為當地入門、最便宜的電動車，要與比亞迪來過招！

▲大陸MG ES5正式上市，推出平易近人售價搶市！（圖／翻攝自MG）

▲MG S5於澳洲上市後，將與比亞迪競爭。

MG ES5大陸於今年11月開賣，而澳洲則會以S5來命名，大陸ES5雖然尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm比MG4略大，但售價定位比MG4更便宜，大陸共有6款車型，人民幣售價10.39～13.39萬，折合新台幣46～60萬。

▲大陸MG ES5正式上市，推出平易近人售價搶市！（圖／翻攝自MG）

▲MG S5最大續航力525公里。

澳洲導入規格預計與大陸相同，目前僅有單馬達後驅，電池容量會有49.1kWh、62.2kWh，可繳出170匹馬力，8秒完成破百加速衝刺，續航力分別有425、515、525公里三種表現，至於大陸之後應還會有雙馬達版本。

ES5雖定位為入門電動休旅，但配備可算豐富不陽春，全車具備40多個貼心的置物空間，行李廂容積為381L，座椅傾倒後可達1,423L，在內裝呈現與MG4不同，採用懷檔式操作，具有多媒體螢幕、數位儀錶，且還有涵蓋至後排的大面積全景天窗。

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