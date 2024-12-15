現代汽車集團擴大與Google合作「強化導航＆軟體功能」更準更好用

圖文／7Car 小七車觀點

現代汽車集團 (Hyundai Motor Group) 日前宣布擴大與 Google 合作關係，未來旗下 Hyundai、Kia、Genesis 駕駛將能透過 Google Maps 平台獲取有關全球 2.5 億個地點的最新信息，可有效提高導航準確性，其中包括有關營業時間、聯絡資訊、評級、評論等即時資訊。

官方表示，本次合作旨在強化集團的軟體能力並加速軟體定義車輛 (Software-defined vehicles, SDV) 的開發，透過整合 Google Maps 平台的 Places API (Application Programming Interface) 介面，進一步優化導航系統的使用體驗。北美市場的 Kia 車主將首先體驗這些強化功能，隨後將陸續擴展到全球的 Hyundai、Kia 和 Genesis 車型上。

現代汽車集團總裁兼先進車輛平台 (AVP) 部門負責人 Chang Song 表示：「現代汽車集團正開發 SDV 和移動領域的技術，以提供以客戶為中心的價值。透過與 Google 的合作夥伴關係，可以幫助人們在世界各地找到大量有用信息，以及為集團提供擴大在移動市場技術覆蓋範圍並為客戶提供更大的價值的機會。」

Google Maps Automotive 副總裁兼總經理 Jorgen Behrens 更補充：「Google Maps 每天都會進行超過 1 億次更新，協助使用者找尋關於去哪以及如何前往的資訊，透過 Places API 將廣泛地點資料庫整合到現代汽車集團的車輛中，為駕駛們提供所需資訊。」

此外，現代汽車集團亦採用 Google 的 Android 汽車作業系統 (Android Automotive Operating System, AAOS)，以進一步拓寬其軟體生態系統。藉此，期望確保其在軟體定義車輛技術領域的創新優勢，並引領未來的行動市場。