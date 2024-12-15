速霸陸「WRX＆Levorg」日規推新年式特別版！Recaro跑車座椅上身

圖文／7Car 小七車觀點

日本車廠 Subaru 近日宣布在日本推出新年式 WRX S4 和 Levorg STI Sport 特別版車型 : STI Sport R-Black Limited，成為兩款車系最高旗艦車型，新增專屬黑色外觀套件，以及車內專屬配備。

▲Subaru 於日本市場推出 2025 WRX/Levorg STI Sport R-Black Limited 限量版車型。

從外觀部分，WRX/Levorg STI Sport R-Black Limited 最大的亮點在於照後鏡外蓋和車頂天線改採用黑色烤漆處理。其中在 WRX 上搭配黑色鋁圈和專屬大型尾翼，而這也是 STI Sport EX 車型的標準配置。值得一提的是，這次日規 WRX 和 Levorg 還特別供應 Galaxy Purple Pearl 紫色塗裝，該顏色也於先前率先應用在美規 WRX tS和BRZ 車系上。

進入車內，最引人注目的是採用黑色 Recaro 跑車桶型座椅，頭枕上還有STI 標誌。桶椅採用黑色 Ultrasuede 材質包覆，搭配紅色車縫線點綴，駕駛座椅具備 8 向電動調整功能，同時中控台和車門板上均採用黑色皮革與類麂皮材質相互搭配。此外，Subaru 也宣布日規 2025 年式 WRX/Levorg 車系均換上全新的 EyeSight 系統，提升整體運作順暢度。

動力表現上，WRX/Levorg STI Sport R-Black Limited 同樣搭載 2.4 升渦輪增壓水平對臥四缸引擎，最大馬力可產生 271 匹、峰值扭力達 375 牛頓米，搭配具有模擬八速手排模式的 CVT 變速箱與 AWD 四驅系統。

WRX S4 STI Sport R-Black Limited 的官方建議售價為 5,302,000 日元，Levorg 則是 5,368,000 日元，分別限量 250 輛與 900 輛。

在國內市場部分，現行第五代大改款 Subaru WRX 車型自 2023 年 5 月 16 日由台灣意美汽車正式導入後銷量始終不起色，因此在今年分別推出潮黑科技版、赤焰馭望 / STI 空力套件車型來刺激銷售。