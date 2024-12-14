凱迪拉克「旗艦電動休旅車」終於來了！Escalade IQ開放接單

圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac Escalade IQ 自 2023 年亮相以來已有 16 個月之久，近日官方終於宣布其在北美市場將以 129,990 美元起的價格開始接單 (約合新台幣 422.4 萬元)。

▲Cadillac Escalade IQ 以 129,990 美元起的價格開始接單。

在外型上，可以觀察出 Escalade IQ 融合了 Lyriq 和 Escalade 的設計元素，時尚的造型不僅僅是為了符合現代審美觀，其整體的空氣力學在續航里程和效能方面也具有相當重要作用，經過原廠工程師的努力，透過平整光滑的車身底部、主動式進氣口和空氣動力學優化的 24 吋輪圈車輪而實現，讓 Escalade IQ 的空氣阻力係數降低了 15%。

車身尺碼方面，Escalade IQ的軸距超過了現行 Escalade，達到 3,460mm 之譜，車身總長度則與 Escalade ESV相同，為 5,697mm。至於車寬則有 2,389mm（打開後視鏡），車高為 1,934mm，離地高度則為 175mm。

進入車內，Escalade IQ 搭載了涵蓋整個中控台 55 吋超大 LED曲面螢幕，內建新一代高通 Snapdragon 智慧座艙平台，系統則是基於 5G 技術和 Google Built-in 打造，提供免持通訊、應用程式下載、即時交通資訊、充電網絡等訊息，且未支援 Apple Carplay 等第三方手機連結功能。另外原廠也提供電動啟閉車門，四扇車門均可以一鍵自動開門，當該功能開啟時，駕駛座車門更可以在駕駛人攜帶鑰匙接近車輛時自動打開，儀式感相當濃厚。

除此之外，Escalade IQ 的聲場效果亦相當優秀，最高搭載 40 揚聲器 AKG 音響系統，而入門版的揚聲器數量就有 19 顆，中階車型則有 36 個。

第二排座椅方面，原廠提供雙 12.6 吋螢幕、雙無線手機充電板、USB-C 插口、HDMI 插口、按摩座椅等，並可調整車內 126 色氛圍燈及 4 種主題配色。空間機能方面，其標準容積為 670L，第三排座椅放倒後可擴展到 1 ,958L，第二排和第三排座椅放倒後可更進一步達到 3,374L。此外，Escalade IQ 還擁有 245.4L 的前艙空間。

動力表現上，Escalade IQ 採用單一雙電動馬達系統，綜效輸出達到 505kW，峰值扭力為 834牛頓米。在 Velocity Max 模式下，綜效輸出可提升至 560kW，峰值扭力最大可達到 1,064牛頓米。電池部分，採用容量達到 200kWh 的鋰離子電池模組，支援 800V 直流快充，最快可在10 分鐘內補充 161 公里的續航里程，官方表示其最大續航里程約為 724 公里。

底盤科技則是搭載自家的 MRC 4.0 主動電磁感應避震系統和主動式氣壓懸吊，該氣壓懸吊可降低 50mm 或者抬高 25mm 的車身，並且標配四輪轉向系統，於低速行駛時的轉彎直徑可縮短至 39.4 英尺 (約 12 公尺)，提升停車或者轉彎時的靈活性。

作為 Cadillac 最具代表性的 LSUV，Escalade 車系自 1998 年推出以來已經售出超過 100 萬輛，不過隨著母廠的電動轉型化策略，這款傳統美式豪華休旅車也須迎合市場趨勢，Escalade IQ 便油然而生，朝向品牌零碳排目標邁進。