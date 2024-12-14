ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

凱迪拉克「旗艦電動休旅車」終於來了！Escalade IQ開放接單

圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac Escalade IQ 自 2023 年亮相以來已有 16 個月之久，近日官方終於宣布其在北美市場將以 129,990 美元起的價格開始接單 (約合新台幣 422.4 萬元)。

▲Cadillac Escalade IQ 以 129,990 美元起的價格開始接單。

在外型上，可以觀察出 Escalade IQ  融合了 Lyriq 和 Escalade 的設計元素，時尚的造型不僅僅是為了符合現代審美觀，其整體的空氣力學在續航里程和效能方面也具有相當重要作用，經過原廠工程師的努力，透過平整光滑的車身底部、主動式進氣口和空氣動力學優化的 24 吋輪圈車輪而實現，讓 Escalade IQ 的空氣阻力係數降低了 15%。

車身尺碼方面，Escalade IQ的軸距超過了現行 Escalade，達到 3,460mm 之譜，車身總長度則與 Escalade ESV相同，為 5,697mm。至於車寬則有 2,389mm（打開後視鏡），車高為 1,934mm，離地高度則為 175mm。

進入車內，Escalade IQ 搭載了涵蓋整個中控台 55 吋超大 LED曲面螢幕，內建新一代高通 Snapdragon 智慧座艙平台，系統則是基於 5G 技術和 Google Built-in 打造，提供免持通訊、應用程式下載、即時交通資訊、充電網絡等訊息，且未支援 Apple Carplay 等第三方手機連結功能。另外原廠也提供電動啟閉車門，四扇車門均可以一鍵自動開門，當該功能開啟時，駕駛座車門更可以在駕駛人攜帶鑰匙接近車輛時自動打開，儀式感相當濃厚。

除此之外，Escalade IQ  的聲場效果亦相當優秀，最高搭載 40 揚聲器 AKG 音響系統，而入門版的揚聲器數量就有 19 顆，中階車型則有 36 個。

第二排座椅方面，原廠提供雙 12.6 吋螢幕、雙無線手機充電板、USB-C 插口、HDMI 插口、按摩座椅等，並可調整車內 126 色氛圍燈及 4 種主題配色。空間機能方面，其標準容積為 670L，第三排座椅放倒後可擴展到 1 ,958L，第二排和第三排座椅放倒後可更進一步達到 3,374L。此外，Escalade IQ 還擁有 245.4L 的前艙空間。

動力表現上，Escalade IQ 採用單一雙電動馬達系統，綜效輸出達到 505kW，峰值扭力為 834牛頓米。在 Velocity Max 模式下，綜效輸出可提升至 560kW，峰值扭力最大可達到 1,064牛頓米。電池部分，採用容量達到 200kWh 的鋰離子電池模組，支援 800V 直流快充，最快可在10 分鐘內補充 161 公里的續航里程，官方表示其最大續航里程約為 724 公里。

底盤科技則是搭載自家的 MRC 4.0 主動電磁感應避震系統和主動式氣壓懸吊，該氣壓懸吊可降低 50mm  或者抬高 25mm  的車身，並且標配四輪轉向系統，於低速行駛時的轉彎直徑可縮短至 39.4 英尺 (約 12 公尺)，提升停車或者轉彎時的靈活性。

作為 Cadillac 最具代表性的 LSUV，Escalade 車系自 1998 年推出以來已經售出超過 100 萬輛，不過隨著母廠的電動轉型化策略，這款傳統美式豪華休旅車也須迎合市場趨勢，Escalade IQ 便油然而生，朝向品牌零碳排目標邁進。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克EscaladeIQ旗艦休旅車電動汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

最新文章

台灣電動車公共充電樁已有9770槍2024-12-14

凱迪拉克旗艦電動休旅車終於來了2024-12-14

機車進待轉區「到底該打什麼燈」2024-12-14

「TOYOTA台中GR嘉年華」Corolla賽車開跑2024-12-14

「MG全新電動休旅」進軍澳洲2024-12-14

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表2024-12-14

通用汽車宣布停止投資無人計程車2024-12-13

HONDA N輕自動車銷售突破400萬輛2024-12-13

凱迪拉克進軍F1用法拉利動力單元2024-12-13

Nissan公布東京改裝車展陣容2024-12-13

熱門文章

機車進待轉區「到底該打什麼燈」2024-12-14

台灣電動車公共充電樁已有9770槍2024-12-14

進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車2024-12-14

凱迪拉克旗艦電動休旅車終於來了2024-12-14

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表2024-12-14

新一代「HONDA 7人座MPV」獲大獎肯定2024-12-09

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

納智捷今年再推「2款中型新休旅」2024-12-11

日規「新年式LEXUS RX」即將登場2024-12-12

相關新聞

通用汽車宣布「停止投資無人計程車」！優先發展私家車自動駕駛

通用汽車宣布「停止投資無人計程車」！優先發展私家車自動駕駛

HONDA「N系列輕自動車」銷售突破400萬輛！引領日本市場13年

HONDA「N系列輕自動車」銷售突破400萬輛！引領日本市場13年

凱迪拉克進軍F1「將用法拉利動力單元」！2016年來場上首支新車隊

凱迪拉克進軍F1「將用法拉利動力單元」！2016年來場上首支新車隊

Nissan公布東京改裝車展陣容！電動版R32 GT-R、粗獷X-Trail成亮點

Nissan公布東京改裝車展陣容！電動版R32 GT-R、粗獷X-Trail成亮點

IIHS研究「休旅、皮卡車」對行人更危險！死亡率比小型車高2倍

IIHS研究「休旅、皮卡車」對行人更危險！死亡率比小型車高2倍

讀者迴響

熱門文章

機車進待轉區「到底該打什麼燈」？交通部解答：有亮這個燈就好

機車進待轉區「到底該打什麼燈」？交通部解答：有亮這個燈就好

台灣電動車公共充電樁「已有9770槍」！優於歐盟建議車樁比

台灣電動車公共充電樁「已有9770槍」！優於歐盟建議車樁比

進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車

進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車

凱迪拉克「旗艦電動休旅車」終於來了！Escalade IQ開放接單

凱迪拉克「旗艦電動休旅車」終於來了！Escalade IQ開放接單

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

新一代「HONDA 7人座MPV」獲日本大獎肯定！台灣原廠評估有望導入

新一代「HONDA 7人座MPV」獲日本大獎肯定！台灣原廠評估有望導入

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相！1.5升動力結合露營大空間

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366