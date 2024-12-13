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通用汽車宣布「停止投資無人計程車」！優先發展私家車自動駕駛

圖文／7Car 小七車觀點

美國 General Motors 近日宣布，將重新調整其自動駕駛戰略，優先發展進階駕駛輔助系統 (ADAS)，逐步邁向全自動個人用車的目標。目前，GM 已經在超過 20 款車型上搭載了旗下 Super Cruise 技術，這是一種免手操作但需要駕駛者留意的輔助駕駛功能，累計每月行駛里程已超過 1,000 萬英里，顯示出其技術已達穩健運行的水平。

為了進一步整合資源，GM 計劃將大部分持有的 Cruise LLC 與 GM 技術團隊合併，集中推進自動駕駛與輔助駕駛的發展。基於資本分配策略，GM 將停止對 Cruise 的無人計程車 (robotaxi) 業務的投資，因該領域在商業化規模化方面需要投入大量資源，加上市場競爭日益激烈，GM 將專注於更符合未來需求的核心技術領域。

GM 董事長兼執行長 Mary Barra 表示：「我們致力於為顧客提供最佳的駕駛體驗，同時保持資本運用的高效率。Cruise 在自動駕駛領域一直是先驅，此次團隊整合加上 GM 強大的品牌力、規模和製造實力，將有助於推動未來交通願景的實現。」此外，GM 軟體與服務工程資深副總裁 Dave Richardson 也指出，GM 作為美國最大汽車製造商，致力於提供如安全性提升、交通流量改善、增加無障礙性及降低駕駛壓力等自動駕駛帶來的多重益處。

目前 GM 已持有 Cruise 約 90% 股份，並計劃進一步提高至 97% 以上，並有意收購其餘股份。若股權回購和 Cruise 董事會批准順利進行，GM 將與 Cruise 團隊合作，重組並聚焦其營運方向。此次計劃預計可在 2025 年上半年完成，每年為公司節省超過 10 億美元的支出。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車自動駕駛無人車汽車新車

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