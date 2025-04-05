機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

▲車行老闆出面解答，表示市面上所有的國產機車不論價錢，其實都只建議加92汽油，避免引擎積碳。（示意圖／達志／美聯社）

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在台灣，出行方便的機車是從南到北廣受歡迎的交通工具。不過可能有很多人不太清楚，自己的心愛坐騎應該加哪種汽油，才對車子比較好。一位車行老闆出面解答，表示市面上所有的國產機車不論價錢，其實都只建議加92汽油，避免引擎積碳。不過要是之前不小心加錯也沒關係，混加不同種類的汽油對車子的影響其實很低，只要不長期混加，其實是沒有關係的。

二手機車業者戴蒙表示，目前市面上多數國產機車不論款式、價錢，其實都只建議加92汽油，因為加95、98的汽油，比較容易造成引擎積碳，可能1、2年就會導致引擎出問題，車子會比較容易熄火，最好照著車廠的建議選擇相對應的油就好，「不要自以為買了比較貴的車，就要用比較貴的油。」

若混加到不同款的汽油，是否會對車子引擎造成影響，戴蒙表示「混加」對車子的影響微乎其微，若是固定換加別種油的過渡期間沒關係，只要等舊的油自然揮發、燒完就好，但「不建議長期混用不同的油。」

關於92、95及98汽油有什麼不同，過去台灣中油曾解釋，92、95及98汽油的主要區別在「辛烷值不同」。「辛烷值」是測定汽油抗震爆能力的指標，92無鉛汽油辛烷值為92，95無鉛汽油辛烷值為95，98無鉛汽油辛烷值為98，當辛烷值越高，代表抗爆震程度愈高。建議民眾依據車廠推薦採用適當汽油，除了車齡較老的車子可能有積碳問題，引擎壓縮比增加，對辛烷值的需求也會提高，才建議改採較高的油款。

至於「引擎壓縮比」，代表的是「引擎內混合氣體被壓縮的程度」，引擎的運作是遵循「進氣→壓縮→燃燒→排氣」的過程，因此若引擎壓縮比越高，引擎在運作過程中，汽油體積會被壓縮的更小，汽缸內的壓力也就隨之提高，溫度也更高，汽油也較容易自燃。而若在運轉過程中，汽油在不對的時間點提早發生自燃現象，就會發生「爆震」狀況

資料還指出，引擎壓縮比高的車輛，若是加了低辛烷值汽油，可能會引起不正常燃燒，導致震爆、耗油及行駛無力等現象。反過來說，引擎壓縮比低的車輛加了高辛烷值汽油，引擎馬力也不會因此提升，只是單純的多花錢而已。

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