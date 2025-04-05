ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

車行老闆出面解答，表示市面上所有的國產機車不論價錢，其實都只建議加92汽油，避免引擎積碳。（示意圖／達志／美聯社）

▲車行老闆出面解答，表示市面上所有的國產機車不論價錢，其實都只建議加92汽油，避免引擎積碳。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在台灣，出行方便的機車是從南到北廣受歡迎的交通工具。不過可能有很多人不太清楚，自己的心愛坐騎應該加哪種汽油，才對車子比較好。一位車行老闆出面解答，表示市面上所有的國產機車不論價錢，其實都只建議加92汽油，避免引擎積碳。不過要是之前不小心加錯也沒關係，混加不同種類的汽油對車子的影響其實很低，只要不長期混加，其實是沒有關係的。

二手機車業者戴蒙表示，目前市面上多數國產機車不論款式、價錢，其實都只建議加92汽油，因為加95、98的汽油，比較容易造成引擎積碳，可能1、2年就會導致引擎出問題，車子會比較容易熄火，最好照著車廠的建議選擇相對應的油就好，「不要自以為買了比較貴的車，就要用比較貴的油。」

若混加到不同款的汽油，是否會對車子引擎造成影響，戴蒙表示「混加」對車子的影響微乎其微，若是固定換加別種油的過渡期間沒關係，只要等舊的油自然揮發、燒完就好，但「不建議長期混用不同的油。」

關於92、95及98汽油有什麼不同，過去台灣中油曾解釋，92、95及98汽油的主要區別在「辛烷值不同」。「辛烷值」是測定汽油抗震爆能力的指標，92無鉛汽油辛烷值為92，95無鉛汽油辛烷值為95，98無鉛汽油辛烷值為98，當辛烷值越高，代表抗爆震程度愈高。建議民眾依據車廠推薦採用適當汽油，除了車齡較老的車子可能有積碳問題，引擎壓縮比增加，對辛烷值的需求也會提高，才建議改採較高的油款。

至於「引擎壓縮比」，代表的是「引擎內混合氣體被壓縮的程度」，引擎的運作是遵循「進氣→壓縮→燃燒→排氣」的過程，因此若引擎壓縮比越高，引擎在運作過程中，汽油體積會被壓縮的更小，汽缸內的壓力也就隨之提高，溫度也更高，汽油也較容易自燃。而若在運轉過程中，汽油在不對的時間點提早發生自燃現象，就會發生「爆震」狀況

資料還指出，引擎壓縮比高的車輛，若是加了低辛烷值汽油，可能會引起不正常燃燒，導致震爆、耗油及行駛無力等現象。反過來說，引擎壓縮比低的車輛加了高辛烷值汽油，引擎馬力也不會因此提升，只是單純的多花錢而已。

延伸閱讀
76歲婦買彩券隨手放外套口袋　捐出衣服才發現中8280萬大獎
未成年0元爽玩「擠不上末班車」受困六福村　高中生3點反擊！網不挺：狠狠被鞭了
原始連結

關鍵字：機車摩托車汽油9295加油怎麼選引擎積碳爆震

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

推薦閱讀

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

最新文章

韓豪華車廠挑戰大型雙門GT跑車2025-04-05

Honda電動休旅車0 SUV首現身街頭2025-04-05

川普關稅衝擊台灣車市和泰逆勢成長2025-04-05

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

Nissan、雷諾宣布新戰略計畫2025-04-05

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場2025-04-05

Mazda「全新休旅CX-6e」對手鎖定特斯拉2025-04-04

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬2025-04-04

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場2025-04-04

熱門文章

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

川普關稅衝擊台灣車市和泰逆勢成長2025-04-05

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

Honda電動休旅車0 SUV首現身街頭2025-04-05

韓豪華車廠挑戰大型雙門GT跑車2025-04-05

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場2025-04-04

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

HONDA人「ZR-V進軍東南亞」台灣今年見2025-03-31

相關新聞

半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

女斑馬線被撞「人狗翻1圈」驚悚畫面曝　騎士不減速這下慘了

女斑馬線被撞「人狗翻1圈」驚悚畫面曝　騎士不減速這下慘了

高雄三寶嬤騎車沒在看！撞飛等紅燈騎士2人傷　離譜畫面曝光

高雄三寶嬤騎車沒在看！撞飛等紅燈騎士2人傷　離譜畫面曝光

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

行人被撞！求償251萬只獲賠16萬　法官曝原因：你沒走斑馬線

行人被撞！求償251萬只獲賠16萬　法官曝原因：你沒走斑馬線

讀者迴響

熱門文章

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

川普關稅衝擊台灣車市「和泰反而逆勢成長」！雙品牌市佔逼近4成

川普關稅衝擊台灣車市「和泰反而逆勢成長」！雙品牌市佔逼近4成

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

Honda「最新電動休旅車0 SUV」首度現身街頭！偽裝原型車更接近量產

Honda「最新電動休旅車0 SUV」首度現身街頭！偽裝原型車更接近量產

韓系豪華車廠「挑戰大型雙門GT跑車市場」！Genesis雙概念車亮相

韓系豪華車廠「挑戰大型雙門GT跑車市場」！Genesis雙概念車亮相

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366