Nissan「全新跨界電動休旅翻身之作」台灣將導入！大改款Leaf 6月見

▲被寄予厚望的轉型大改款Leaf！將重振品牌形象。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

深陷財務危機的Nissan集團，接下來可是有被寄予厚望的翻身代表作，全新世代的Nissan Leaf海外官網上線，並預告將在6月17日迎來這輛全新大轉型的跨界電動休旅，台灣未來也將會導入這輛矚目的全新Leaf電動車。

▲新一代Leaf轉型電動跑旅，預計6月17日發表。

Nissan 預計於6 月 17 日正式發表全新第3代 Leaf，這款曾引領電動車潮流的經典車型，將以全新跨界休旅姿態回歸市場，並導入多項革新技術，力求在競爭激烈的電動車市場中重振品牌形象。

新一代 Leaf 告別傳統掀背車設計，轉型為流線型的跨界跑旅，外觀靈感來自 2021 年發表的 Chill-Out 概念車。車頭採用封閉式黑色面板，搭配多層次頭燈組和貫穿式燈條，提升科技感。車身線條更加圓潤，B 柱後車頂線條微微向下傾斜，增添運動氛圍。車尾設計則與車頭呼應，大面積黑色面板搭配環繞式紅色燈條，強調未來感。

▲續航力將提供500公里以上。

動力系統方面，將提供單馬達前驅和雙馬達四驅兩種選擇，搭載 40kWh或 60kWh 電池組。其中60kWh 續航里程預計可達 500 公里，較現行款提升約 25%，大幅提升其實用性。