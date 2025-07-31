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福斯集團Q2財報出爐「美國關稅就賠15億美元」！獲利年減幅度破3成

圖文／7Car 小七車觀點

面對美國延續性的高額進口關稅衝擊，加上內部結構調整與電動車轉型成本攀升，Volkswagen 集團在正式公布 2025 年第二季財報數字整體表現不如預期，獲利年減幅度超過三成，其中僅美國關稅一項，就已讓原廠付出 15 億美元的代價，甚至超過 General Motors 承擔的 11 億美元損失。面對財務與市場壓力疊加，Volkswagen 也下修了全年財測，顯示其全球業務正進入艱困期。

根據原廠公布數據，Volkswagen 集團在第二季共交付約 227.2 萬輛新車，創造營收 948 億美元，雖仍維持高檔，但相較去年同期已下滑 3%。其中稅前盈餘大幅縮水至 39 億美元，年減 32.9%；稅後盈餘則進一步降至 27 億美元，減幅達 36.3%。這樣的表現，除了美國進口車高達 27.5% 的懲罰性關稅外，原廠也坦言 Audi、Cariad 與 Volkswagen 乘用車部門的內部重整支出，亦對獲利造成壓力。此外，包括應對歐洲 CO2 法規的成本、匯率波動、以及電動車銷售佔比提升所導致的單車利潤下降，也都是壓縮財務空間的主因。

另一方面，Volkswagen 也透露淨現金流出現明顯下滑，主因之一為斥資 10 億美元增持 Rivian 股份，這筆投資雖具長期策略意義，卻進一步壓縮當前資金動能。此外，各項重整措施與關稅支出，也讓現金流面臨壓力。雖然 Volkswagen 在歐洲與南美市場仍有成長，抵銷了中國大陸與北美市場的疲弱表現，並提到 Audi Q6 e-tron、Cupra Terramar、Porsche 911、Škoda Elroq 與 VW ID.7 Tourer 等重點車型訂單表現亮眼，但整體仍難扭轉財報趨勢。

原廠進一步修正 2025 全年展望，將汽車部門營運報酬率預估從 5.5%～6.5% 下修至 4%～5%，而全年汽車淨現金流預測也從先前的 23～59 億美元，調降為 12～35 億美元，顯示其對下半年情勢保守看待。尤其在關稅議題上，Volkswagen 表示目前假設美國維持 27.5% 關稅至今年底，雖然對於未來關稅降至 10% 仍抱有希望，但暫時無法樂觀預期談判進展。

整體來看，Volkswagen 所面對的困境不僅是貿易壁壘，更牽涉到集團內部數位轉型與電動化推進下的複雜結構重整。在強勢品牌布局與龐大車型線之下，未來是否能穩住獲利結構與全球競爭力，將考驗其財務策略與組織調整的執行力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯財報美國關稅虧損汽車新車VAG

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