275萬起！台灣Audi「全新A6 e-tron預售」　3動力、6車型預計9月上市

▲Audi電動車又有新選擇！最快9月上市。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi新車一輛接一輛，先前才剛上市A5、RS3等新車，如今全新A6 e-tron也正在暖身預熱中，台灣官方已經展開預售，售價275萬起，甚至性能車S6 e-tron也沒缺席！

▲最大續航力可達756公里。

全新 Audi A6 e-tron車系皆採用最新 PPE純電平台與 800V 系統，搭載最大至 100 kWh電池組，支援最高 270 kW 直流快充，僅需 10 分鐘即可補充 310 公里續航。其中 A6 Sportback e-tron performance 最長續航力更可達 756 公里。

車型售價上，提供Sportback掀背、Avant旅行車等選擇，共計6款車型，S6作為頂規動力，售價275～495萬。

▲性能S6 e-tron升級雙馬達四驅。標準款為單馬達後驅。

標準款A6 e-tron採單馬達後輪驅動，分別輸出最大馬力326匹與381匹，其搭配前/後獨立五連桿懸吊系統與 Audi Drive Select，駕駛可依需求自由切換舒適或性能模式，兼顧日常駕馭與動態表現。

性能款S6 e-tron搭載雙馬達quattro 四輪驅動系統，可輸出最大馬力551匹，S6 e-tron 標配主動式氣壓懸吊，能依照路況與駕駛模式自動調整車身高度與阻尼設定。

▲配備採用最新三螢幕座艙介面。

內裝配備主打家族最新三螢幕數位座艙，11.9 吋 OLED 全數位儀表、14.5 吋中央觸控 OLED 螢幕、10.9 吋副駕專屬螢幕，系統整合 Audi 原廠導航、Apple CarPlay 與 Android Automotive OS，實現全方位資訊娛樂與無縫連結，帶來未來感十足的數位豪華體驗。