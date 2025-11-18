ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

▲最後一輛Focus ST從德國工廠下線！結束23年銷售歲月。（圖／翻攝自《Reddit》）

▲海外福特Focus正式停產！結束27年風光歲月。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

全球累積超過 1,200 萬輛銷售、被視為福特精神象徵的Ford Focus，已在福特位於德國薩爾路易（Saarlouis）工廠完成最後一輛五門掀背車的生產，象徵這款 27 年的傳奇車系走入歷史。同場生產的性能版本 Focus ST 也於 9 月底停產，正式宣告整個 Focus 車系的全球退場。

▲福特近期電動車銷售不如預期，為Focus、Kuga續命帶來曙光。（圖／翻攝自福特）

▲品牌將逐漸放在獲利高車款，以及朝新能源動力轉型。

Focus雖然長年是歐洲市場的銷售主力，但近幾年獲利不高，市場需求近年更明顯萎縮。

福特執行長 Jim Farley 過去曾直言，品牌未來將更專注於獲利能力強的產品線，如 Mustang、Bronco、F-150 Raptor 等重點車型，傳統家用車款已不再是戰略核心。Focus 的停產正是這項策略轉型下的具體結果。

▲經銷端透露Kuga、Focus Wagon已是賣一台、少一台！即將光榮退場。（圖／翻攝自福特）

▲台灣市場上，Wagon旅行車也即將完售。

隨著全球停產計畫啟動，台灣經銷端也傳出相應調整。經銷端持續有消息透露， Focus Wagon 旅行車庫存已接近尾聲，代表即將完售，也就是賣一台、少一台。

至於Focus五門掀背車，因台灣市場仍有需求，預計還會在台灣撐場一段時間。這也意味著，台灣市場將逐步邁向 Focus 的「最終販售階段」，但掀背車車主與粉絲仍有一段緩衝期。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：fordfocuswagonST掀背車房車跨界FiestaKUGA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

嘟嘟人得獎「感謝賀瓏」　博恩台下尖叫：他講出來了！

推薦閱讀

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

最新文章

福特Focus說再見！販售27年走入歷史2025-11-18

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特2025-11-18

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-52025-11-18

「改款新LEXUS IS日本售價公開」2025-11-18

特斯拉車機將開放蘋果CarPlay功能2025-11-17

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌2025-11-17

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身2025-11-17

熱門文章

福特Focus說再見！販售27年走入歷史2025-11-18

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特2025-11-18

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

「改款新LEXUS IS日本售價公開」2025-11-18

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-52025-11-18

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身2025-11-17

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身2025-11-17

相關新聞

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

讀者迴響

熱門文章

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366