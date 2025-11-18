福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階段

▲海外福特Focus正式停產！結束27年風光歲月。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

全球累積超過 1,200 萬輛銷售、被視為福特精神象徵的Ford Focus，已在福特位於德國薩爾路易（Saarlouis）工廠完成最後一輛五門掀背車的生產，象徵這款 27 年的傳奇車系走入歷史。同場生產的性能版本 Focus ST 也於 9 月底停產，正式宣告整個 Focus 車系的全球退場。

▲品牌將逐漸放在獲利高車款，以及朝新能源動力轉型。

Focus雖然長年是歐洲市場的銷售主力，但近幾年獲利不高，市場需求近年更明顯萎縮。

福特執行長 Jim Farley 過去曾直言，品牌未來將更專注於獲利能力強的產品線，如 Mustang、Bronco、F-150 Raptor 等重點車型，傳統家用車款已不再是戰略核心。Focus 的停產正是這項策略轉型下的具體結果。

▲台灣市場上，Wagon旅行車也即將完售。

隨著全球停產計畫啟動，台灣經銷端也傳出相應調整。經銷端持續有消息透露， Focus Wagon 旅行車庫存已接近尾聲，代表即將完售，也就是賣一台、少一台。

至於Focus五門掀背車，因台灣市場仍有需求，預計還會在台灣撐場一段時間。這也意味著，台灣市場將逐步邁向 Focus 的「最終販售階段」，但掀背車車主與粉絲仍有一段緩衝期。