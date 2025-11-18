ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於今年9月發表的第三次小改款LEXUS IS，日本已率先曝光車型售價，並預計明年1月上市，3款車型相較原本都有明顯漲幅，售價580萬日圓起跳，折合新台幣116萬。

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規新LEXUS IS全車系有感漲價，F Sport漲幅最高54萬日圓，突破10萬新台幣。

日本改款新LEXUS IS提供3款車型，售價580、610、635萬日圓，漲幅從9～54萬日圓區間，又以頂規F Sport車型漲幅最兇達54萬日圓。而台灣市場想要看到最新的改款LEXUS IS，時程估計落在明年左右。

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲外型、內裝大幅度換新，搭載2.5升油電。

外觀改動上變得更有跑格味，採用家族最新的紡錘式特徵，加上優化的F Sport運動款造型，甫以新推出的Neutrino Gray灰車色，讓新LEXUS IS擁有更多看點。

車內座艙升級雙12.3吋螢幕與數位儀表，導入LSS＋3.0安全防護系統，電子數位後視鏡變成全車系標配，動力上，LEXUS IS僅提供300h的2.5升油電，針對底盤、懸吊系統重新優化，營造更好的操控身手。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSIS房車BMW賓士3 SeriesC-Class

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【移送突昏迷】嘉義癌末男試槍遭押猝死！初判疑氰化物中毒

推薦閱讀

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特！澳洲原廠透露即將停售

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-5！對手直指特斯拉Model Y

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌！北台灣最大旗艦店落腳新北土城

最新文章

「TOYOTA 7人座休旅」銷量太差輸福特2025-11-18

「Mazda全新休旅現身」尺碼接近CX-52025-11-18

「改款新LEXUS IS日本售價公開」2025-11-18

特斯拉車機將開放蘋果CarPlay功能2025-11-17

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

台灣Suzuki跨界聯名Mizuno運動品牌2025-11-17

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身2025-11-17

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售2025-11-17

熱門文章

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產2025-11-17

台灣福特「全新國產油電休旅」現身2025-11-17

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣2025-11-17

特斯拉車機將開放蘋果CarPlay功能2025-11-17

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣2025-11-12

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身2025-11-17

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身2025-11-17

韓國最大輪胎廠在台發表6款新品2025-11-16

台灣「福特Kuga、Focus旅行車」經銷端爆將完售2025-11-17

「改款新LEXUS IS日本售價公開」2025-11-18

相關新聞

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

賓士「5款AMG性能車」明年停產！歐盟噪音新規4缸引擎難通過

賓士「5款AMG性能車」明年停產！歐盟噪音新規4缸引擎難通過

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　痛苦倒地送醫

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　痛苦倒地送醫

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

讀者迴響

熱門文章

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣三菱「得利卡要大改款了」全新6代推國產！5款新車大爆發登台

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

台灣福特「全新國產油電休旅」現身！配備有料、搭載1.5升動力

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

新「LEUXS跨界休旅」北美開賣！2.0升油電折合新台幣117萬

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

特斯拉車機「將開放蘋果CarPlay功能」？傳內部測試中很快會釋出

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣！降幅比特斯拉更有感

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身折合新台幣72萬！台灣未來國產化機率高

三菱「全新7人座休旅」左駕版現身折合新台幣72萬！台灣未來國產化機率高

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

韓國最大輪胎廠「韓泰在台發表6款新品」！性能＆休旅＆卡車通通有

韓國最大輪胎廠「韓泰在台發表6款新品」！性能＆休旅＆卡車通通有

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366