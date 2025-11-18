「改款新LEXUS IS日本售價公開」漲幅最高破10萬新台幣！台灣導入再等等

▲第三次小改款LEXUS IS日本售價曝光，漲幅約10萬新台幣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

於今年9月發表的第三次小改款LEXUS IS，日本已率先曝光車型售價，並預計明年1月上市，3款車型相較原本都有明顯漲幅，售價580萬日圓起跳，折合新台幣116萬。

▲日規新LEXUS IS全車系有感漲價，F Sport漲幅最高54萬日圓，突破10萬新台幣。

日本改款新LEXUS IS提供3款車型，售價580、610、635萬日圓，漲幅從9～54萬日圓區間，又以頂規F Sport車型漲幅最兇達54萬日圓。而台灣市場想要看到最新的改款LEXUS IS，時程估計落在明年左右。

▲外型、內裝大幅度換新，搭載2.5升油電。

外觀改動上變得更有跑格味，採用家族最新的紡錘式特徵，加上優化的F Sport運動款造型，甫以新推出的Neutrino Gray灰車色，讓新LEXUS IS擁有更多看點。

車內座艙升級雙12.3吋螢幕與數位儀表，導入LSS＋3.0安全防護系統，電子數位後視鏡變成全車系標配，動力上，LEXUS IS僅提供300h的2.5升油電，針對底盤、懸吊系統重新優化，營造更好的操控身手。