韓系豪華品牌「進軍高性能超跑級距」！首款概念車亮相驚豔全場

圖文／7Car 小七車觀點

自 Genesis以獨立豪華品牌之姿登場以來已有 10 年之久，其產品陣容逐步擴大，並在去年推出了名為 Magma 的高性能子品牌。如今，隨著全新 Magma GT Concept 概念車在法國首度發表，我們終於得以一窺 Genesis 對於 Magma 所定義的性能格局會是什麼模樣。

原廠表示，這輛概念車「定義了品牌未來 10 年的性能傳承方向」。Magma GT Concept 的推出，也與 Genesis 在去年 9 月公布的品牌藍圖相符。在品牌未來的產品願景，其中便包含了一款象徵著「Magma 光環」的車型，作為 Genesis 轉型豪華高性能陣容的指標。

Genesis 已明確展現其進軍賽車運動的雄心壯志，而這輛概念車更「暗示」了品牌對於投入 GT 賽事的濃厚興趣。事實上，Genesis 早已宣布規劃在 2027 年進軍 IMSA SportsCar 錦標賽，Magma GT Concept 的出現，無疑是為此計畫提前暖身。

雖然原廠對於其動力系統細節仍保持神秘，但 Genesis 強調 Magma GT Concept 並非「單純追求速度」。相反地，Magma GT Concept 旨在實現「精緻豪華與純正賽車精神的完美融合」。透露了 Genesis 對於高性能的獨特見解，他們不僅要快，更要將豪華與駕馭體驗提升到新的層次。

從外觀設計來看，這輛概念車擁有低扁的車頭、流線的車頂線條，以及寬體化的後輪拱，整體造型宛如一輛貨真價實的超級跑車，讓人不禁聯想到 Koenigsegg 等頂級超跑品牌。它承襲了 Genesis 家族標誌性的雙層式線條燈組設計，車頭整合了導流翼片（canards），而車尾則巧妙地將發光的 Genesis 品牌字樣夾在兩道光條之間，辨識度極高。

Magma GT Concept 在空氣動力學方面也進行了最佳化設計，擁有獨特的船尾式座艙造型，並採用了充滿戲劇張力的蝴蝶式車門。Genesis 首席創意長 Luc Donckerwolke 形容這輛車是「性能願景的巔峰，也是致力於純正賽車能力的象徵」。展現 Genesis 進入賽車領域並擴展其豪華高性能產品陣容的企圖心。

Magma GT Concept 將引領 Genesis 未來的性能品牌定位，其呈現的完成度，絲毫看不出這是一輛單純的「概念車」，反而更像是一款已經為量產做好準備的未來超跑，也讓人非常期待 Magma 性能子品牌的發展。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GenesisHyundai現代Magma高性能超跑跑車賽車汽車新車概念車

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

