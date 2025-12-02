台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

▲經銷端爆料新一代TOYOTA RAV4有可能最快明年1月就能交車。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

原本預計明年3月左右登台的新一代TOYOTA RAV4可能將提前，不過經銷端消息指出，首批車輛有望在明年1月就能交付，意味著早鳥車主有機會在農曆年前開新車上路。

▲5代RAV4持續促銷出清，能下殺90多萬入手。

日前台灣和泰已經公布今年12月底的台北車展陣容，將展出Crown Sport跑旅，以及發表導入全新的Urban Cruiser電動小休旅，但對於更重要的6代RAV4卻是隻字未提，但若依照經銷端業代的透露最快明年1月交車，那新款 RAV4 很可能會在車展上彩蛋方式登場，同步展開預售與接單。

事實上，近期5代RAV4銷售成績亮眼，其實已經正在出清，並打著有感的折扣做最後促銷，因此台灣5代RAV4也即將退場完售，讓6代RAV4趕緊來台接棒。

▲台灣首波恐只有2.5升油電，2.0升汽油仍是觀察重點。

經銷端也爆料重點的動力配置，與北美、日本市場同步油電化策略，台灣首波目前看起來僅有2.5升油電，若少了2.0升汽油作為入門款，台灣RAV4入手門檻將提高。

不過，大陸市場新 RAV4 仍然保留 2.0 升自然進氣配置，使人猜測台灣是否有機會比照辦理。若能引進2.0升車型，不僅可豐富產品線，也能享有最大的貨物稅折扣減免，因此2.0升動力應該也會在台灣和泰評估清單。