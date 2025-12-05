ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣日系7人座「進口豪華休旅大降36萬」出清跟LEXUS拚了！V6即將完售

記者徐煜展／綜合報導

台灣Infiniti於今年初導入2.0升渦輪QX60後，配合國外原廠策略，將逐漸淘汰V6的QX60，本月是最後入主V6 QX60好時機，原廠推出有感降價促銷36萬，只需249萬就能入手！價格帶與LEXUS RX正面對決，且QX60又能以優勢7人座搶佔先機。

▲V6 QX60最後下殺出清，待完售後不再導入V6動力。

QX60 3.5升V6原價285萬，如今降價36萬促銷來到249萬，全台所剩配額不多，待完售處清後，V6動力的QX60就要告別台灣市場，把戰場交給2.0升渦輪，QX60 2.0升渦輪售價268萬起。

2.0升渦輪自今年2月導入，成為QX60銷售主力，原本3.5升V6動力一年稅金高達36,860元，而全新的2.0升渦輪稅金優勢來到一年17,410元，不僅為車主省下不少荷包，在豪華、配備依然不減，讓QX60繼續保有奢華的尊榮感。

▲Infiniti QX60主力放在2.0升渦輪！V6出清降價36萬。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX50售價179萬起，與QX55享有100萬24期0利率。

至於其他學弟休旅也推出有感促銷，QX50、QX55兩款休旅，本月購車都能享有100萬24期0利率方案，要搶搭2026年前新車換車潮，QX50售價179萬起要與LEXUS NX來較勁。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

