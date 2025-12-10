Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

圖文／7Car 小七車觀點

台灣福斯股份有限公司今 (12/10) 日宣布 Škoda Taiwan 重要人事調整。現任總裁李御林將於今年 12 月 31 日正式卸任，結束其長達 11 年的品牌領導生涯；其所遺職務將自 2026 年 1 月 1 日起，由原銷售暨通路發展處長魏廣劭接棒。此人事案意味著 Škoda Taiwan 將進入新階段的經營佈局。

李御林自 2015 年 Škoda Taiwan 成立起即擔任總裁，期間帶領團隊達成多項銷售里程碑，並確立品牌在台灣進口車市場的穩定地位。在其領導下，品牌不僅於2023年創下年銷量突破一萬台的紀錄，更連續四年穩居台灣歐洲進口品牌前五名。其推動的「在地化」經營策略，以及「聰明的就懂」等深入人心的品牌溝通，成功提升 Škoda 在臺能見度。

▲Škoda Taiwan 現任總裁李御林將於今年 12 月 31 日正式卸任。

台灣福斯集團總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 特別感謝李御林多年來的貢獻，強調其為品牌奠定穩固基礎並獲得國際肯定。李御林本人則表示，榮幸能與團隊並肩作戰，並以人為本、充分賦權的理念深耕市場，對團隊累積的成果感到自豪。

即將接任的魏廣劭自 2008 年加入 Audi Taiwan，並於 Škoda Taiwan 成立之年轉任銷售暨通路發展處長，至今已與李御林共事十年。集團指出，魏廣劭擁有完整的品牌營運歷練，亦是推動品牌成長的重要成員。此次由內部拔擢，期許其能在既有的成功基礎上，帶領 Škoda Taiwan 持續向前發展。

▲Škoda Taiwan 總裁一職將由原銷售暨通路發展處長魏廣劭接棒。

此次人事交接，標誌著 Škoda Taiwan 一個時代的結束與新篇章的開始。李御林以深厚的在地化經營，為品牌打下堅實市場與口碑基礎；而由長期參與品牌成長的魏廣劭接掌，則預示了策略延續與穩健過渡的發展方向。未來，Škoda 在臺灣市場如何於既有成功上創新突破，並應對電動化與市場競爭的新局，將是業界關注的焦點。