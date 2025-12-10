ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

圖文／7Car 小七車觀點

台灣福斯股份有限公司今 (12/10) 日宣布 Škoda Taiwan 重要人事調整。現任總裁李御林將於今年 12 月 31 日正式卸任，結束其長達 11 年的品牌領導生涯；其所遺職務將自 2026 年 1 月 1 日起，由原銷售暨通路發展處長魏廣劭接棒。此人事案意味著 Škoda Taiwan 將進入新階段的經營佈局。

Škoda Taiwan 高層人事異動：李御林年底退休、魏廣劭明年接任總裁

李御林自 2015 年 Škoda Taiwan 成立起即擔任總裁，期間帶領團隊達成多項銷售里程碑，並確立品牌在台灣進口車市場的穩定地位。在其領導下，品牌不僅於2023年創下年銷量突破一萬台的紀錄，更連續四年穩居台灣歐洲進口品牌前五名。其推動的「在地化」經營策略，以及「聰明的就懂」等深入人心的品牌溝通，成功提升 Škoda 在臺能見度。

Škoda Taiwan 高層人事異動：李御林年底退休、魏廣劭明年接任總裁

▲Škoda Taiwan 現任總裁李御林將於今年 12 月 31 日正式卸任。

台灣福斯集團總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 特別感謝李御林多年來的貢獻，強調其為品牌奠定穩固基礎並獲得國際肯定。李御林本人則表示，榮幸能與團隊並肩作戰，並以人為本、充分賦權的理念深耕市場，對團隊累積的成果感到自豪。

即將接任的魏廣劭自 2008 年加入 Audi Taiwan，並於 Škoda Taiwan 成立之年轉任銷售暨通路發展處長，至今已與李御林共事十年。集團指出，魏廣劭擁有完整的品牌營運歷練，亦是推動品牌成長的重要成員。此次由內部拔擢，期許其能在既有的成功基礎上，帶領 Škoda Taiwan 持續向前發展。

Škoda Taiwan 高層人事異動：李御林年底退休、魏廣劭明年接任總裁

▲Škoda Taiwan 總裁一職將由原銷售暨通路發展處長魏廣劭接棒。

此次人事交接，標誌著 Škoda Taiwan 一個時代的結束與新篇章的開始。李御林以深厚的在地化經營，為品牌打下堅實市場與口碑基礎；而由長期參與品牌成長的魏廣劭接掌，則預示了策略延續與穩健過渡的發展方向。未來，Škoda 在臺灣市場如何於既有成功上創新突破，並應對電動化與市場競爭的新局，將是業界關注的焦點。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Skoda台灣總裁人事異動福斯汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

福特與雷諾合作2028共推新電動車2025-12-10

Skoda台灣總裁李御林年底退休2025-12-10

Lexus全新RZ電動休旅開賣＋試駕2025-12-10

吉普重返台灣首波帶來藍哥越野車2025-12-10

新一代「三菱Outlander來台灣了」2025-12-10

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

台灣寶嘉聯合「多款新車12月登台」2025-12-10

Peugeot電動7人座休旅台灣快上市2025-12-09

賓利推出超限量雙門＆敞篷跑車2025-12-09

熱門文章

新一代「三菱Outlander來台灣了」2025-12-10

Skoda台灣總裁李御林年底退休2025-12-10

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

福特與雷諾合作2028共推新電動車2025-12-10

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」2025-12-10

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆2025-12-07

Lexus全新RZ電動休旅開賣＋試駕2025-12-10

「Nissan全新入門休旅」發表2025-12-07

義美小公主不玩了！　年底分手SKODA2025-12-10

相關新聞

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

每月飛東京快兩年！他曝4點「適應不了長住」：台灣最適合待

每月飛東京快兩年！他曝4點「適應不了長住」：台灣最適合待

西南聯大護航「戰時可上課」？Cheap開酸：邏輯直通地獄欸

西南聯大護航「戰時可上課」？Cheap開酸：邏輯直通地獄欸

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

讀者迴響

熱門文章

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

Skoda台灣高層人事異動「總裁李御林將退休」！原銷售主管升任接棒

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

福特宣布與雷諾合作「2028共推新電動車」！首波新作是小型車

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「大改款LEXUS ES歐洲開賣」台灣明年導入！折合新台幣221萬起

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價僅要新台幣75萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366