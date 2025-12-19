台灣「三菱國產新休旅」保發中心售價曝！雙車型最低80萬內有找

▲保發中心曝光中華三菱國產Xforce售價。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

記者徐煜展／綜合報導

預計在12月底台北車展正式發表的中華三菱國產Xforce，已經在保發中心揭露正式售價，與預售價相同採79.9、84.9萬雙車型，雖然尚未正式發表，但已能大致確定入手門檻落在80萬有找！

▲Xforce雙車型分別瞄準Yaris Cross、Corolla Cross兩大競爭對手。（圖／資料照）

入門款79.9萬，而高規84.9萬，實際正式發表售價有望再進一步調降，若2款都落在80萬相信絕對能帶來另一波買氣。中華三菱Xforce上市在即，採用1.5升自然進氣，除了對手有同級的TOYOTA Yaris Cross、MG ZS外，原廠還表示，Xforce利用更好的車室空間，也把TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V視為競爭對手。

▲配備豐富更強調擁有同級理想的車室空間。

Xforce車長 4,390mm、車寬1,810mm、車高 1,660mm、軸距 2,650mm，配備採雙螢幕科技座艙設計，10.25 吋數位儀錶與 12.3 吋觸控式多媒體影音主機橫向延展，支援無線CarPlay與 Android Auto，搭配 YAMAHA八支揚聲器。

強調車室空間，可充份滿足家庭與多元生活的需求。後排座椅採 4/2/4 分離設計，並具備8段可調椅背與多變收納機能，並具有L2等級的輔助駕駛科技。