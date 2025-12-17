6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲6代CR-V重返日本市場！但接單一周卻傳出訂單掛蛋。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA第6代CR-V以 e:HEV油電動力回歸日本市場，不過預售首週的「訂單卻掛蛋」引爆討論，顯示這款曾在全球熱賣的休旅王者，面對休旅競爭與市場敏感價格，還是讓日本消費者採保守觀望態度。

▲日規油電CR-V從泰國進口，開價上讓日本消費者卻步。

事實上，過去5代CR-V就因銷量不佳而退出日本市場，就算是全球熱賣的RAV4，在偏向小車的日本市場也佔不到太多便宜。日本6代油電CR-V自上週宣布接單後，日媒走訪各大HONDA經銷據點，甚至包括旗艦店，都爆冷一張訂單都沒接到。

日本CR-V預售價5,122,700～5,779,400日圓（約合新台幣 103～116 萬元），日規 CR-V目前僅以油電動力販售，且由泰國進口，相較於日本當地生產的TOYOTA RAV4，在成本、開價上想必不如RAV4吃香。

▲台灣明年預計國產油電CR-V，售價將成為關鍵。

在台灣市場，CR-V e:HEV測試車已經在台現蹤，台灣油電CR-V以國產出道機率較高，此外，若能符合台灣油電車「貨物稅減半」優惠條件，則可進一步壓低最終售價，提高消費者入手誘因，也能與進口TOYOTA RAV4爭取更多有利對決條件。

