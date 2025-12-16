不是F1！「Nissan Formula E賽車」首度來台　台北車展近距離登場

▲台灣Nissan確認Formula E將來台首秀。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

電動方程式賽車即將正式站上台北舞台！台灣 Nissan確認將在今年台北車展，首度展出品牌 Formula E 純電方程式賽車，並搶先在12月23日舉行媒體預賞，這也是 Nissan Formula E 賽車第一次在台灣公開亮相，讓國內車迷有機會近距離一睹國際頂級電動賽車的真面目。

▲Formula E從賽事吸取經驗，進而把技術研發在量產電動車上。

Nissan Formula E第一印象可能會聯想到 F1，不過Nissan此次帶來的其實是Formula E（電動方程式）賽車，與 F1最大不同在於，它採用的是純電動動力系統，也是目前全球最高等級的電動賽車賽事。

Nissan是 Formula E的長期原廠車隊之一，投入賽事並非只為比賽，而是把賽道當成電動化技術的實驗室。包含電動馬達效率、逆變器、電能管理系統等關鍵技術，都能直接回饋到市售電動車上，像是Leaf、Ariya等電動車產品，背後都有 Formula E 技術累積的影子。

▲車身擁有醒目的櫻花塗裝。

外觀設計上，這輛 Nissan Formula E 賽車同樣相當吸睛。車身以品牌招牌的紅、白雙色為基調，並加入具有高度象徵性的櫻花塗裝元素，花瓣意象自車頭一路延伸至車側與車尾，不僅強化視覺動感，也呼應 Nissan 源自日本的品牌背景。

單座開放式座艙搭配外露輪胎與大量空氣力學套件，包含前翼、側翼與車尾擾流設計，整體線條銳利且充滿速度感，即使靜態展示，仍能感受到為城市街道賽事量身打造的戰鬥氣息。橘色點綴的賽事指定輪胎，也進一步強化其 Formula E賽車的身份辨識度。

這次 Nissan Formula E 賽車12月登台，不只是靜態展示，更象徵台灣 Nissan 對於電動化與品牌形象升級的積極布局。在台灣電動車市場逐漸升溫的當下，Formula E 賽車現身台北車展，也替展場增添難得一見的國際賽車話題。