ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

不是F1！「Nissan Formula E賽車」首度來台　台北車展近距離登場

▲台灣Nissan確認Formula E將來台首秀。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan確認Formula E將來台首秀。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

電動方程式賽車即將正式站上台北舞台！台灣 Nissan確認將在今年台北車展，首度展出品牌 Formula E 純電方程式賽車，並搶先在12月23日舉行媒體預賞，這也是 Nissan Formula E 賽車第一次在台灣公開亮相，讓國內車迷有機會近距離一睹國際頂級電動賽車的真面目。

▲台灣Nissan確認Formula E將來台首秀。（圖／翻攝自Nissan）

▲Formula E從賽事吸取經驗，進而把技術研發在量產電動車上。

Nissan Formula E第一印象可能會聯想到 F1，不過Nissan此次帶來的其實是Formula E（電動方程式）賽車，與 F1最大不同在於，它採用的是純電動動力系統，也是目前全球最高等級的電動賽車賽事。

Nissan是 Formula E的長期原廠車隊之一，投入賽事並非只為比賽，而是把賽道當成電動化技術的實驗室。包含電動馬達效率、逆變器、電能管理系統等關鍵技術，都能直接回饋到市售電動車上，像是Leaf、Ariya等電動車產品，背後都有 Formula E 技術累積的影子。

▲台灣Nissan確認Formula E將來台首秀。（圖／翻攝自Nissan）

▲車身擁有醒目的櫻花塗裝。

外觀設計上，這輛 Nissan Formula E 賽車同樣相當吸睛。車身以品牌招牌的紅、白雙色為基調，並加入具有高度象徵性的櫻花塗裝元素，花瓣意象自車頭一路延伸至車側與車尾，不僅強化視覺動感，也呼應 Nissan 源自日本的品牌背景。

單座開放式座艙搭配外露輪胎與大量空氣力學套件，包含前翼、側翼與車尾擾流設計，整體線條銳利且充滿速度感，即使靜態展示，仍能感受到為城市街道賽事量身打造的戰鬥氣息。橘色點綴的賽事指定輪胎，也進一步強化其 Formula E賽車的身份辨識度。

這次 Nissan Formula E 賽車12月登台，不只是靜態展示，更象徵台灣 Nissan 對於電動化與品牌形象升級的積極布局。在台灣電動車市場逐漸升溫的當下，Formula E 賽車現身台北車展，也替展場增添難得一見的國際賽車話題。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel YLeafQashqaiFormula E

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

推薦閱讀

不是F1！「Nissan Formula E賽車」首度來台　台北車展近距離登場

不是F1！「Nissan Formula E賽車」首度來台　台北車展近距離登場

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

209.8萬起！吉普重返台灣「首波帶來藍哥越野車」　最終售價看關稅

台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史！最快下週接單　2.5升油電作主力

台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史！最快下週接單　2.5升油電作主力

台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台！全新雙門搭載2.0升油電

台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台！全新雙門搭載2.0升油電

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

最新文章

「Nissan Formula E賽車」首度來台2025-12-16

吉普重返台灣首波帶來藍哥越野車2025-12-16

台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史2025-12-16

台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台2025-12-16

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動2025-12-16

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身2025-12-16

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

英國輕量跑車品牌首款電動車推進中2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市2025-12-15

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價2025-12-15

熱門文章

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動2025-12-16

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身2025-12-16

台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史2025-12-16

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市2025-12-15

台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台2025-12-16

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」2025-12-15

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

三菱助攻中華！　2年速推5新車2025-12-15

相關新聞

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

英國輕量跑車品牌「首款電動車持續推進中」！原型車明年1月現身

英國輕量跑車品牌「首款電動車持續推進中」！原型車明年1月現身

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

讀者迴響

熱門文章

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史！最快下週接單　2.5升油電作主力

台灣「百萬有找TOYOTA RAV4」成絕版歷史！最快下週接單　2.5升油電作主力

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台！全新雙門搭載2.0升油電

台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台！全新雙門搭載2.0升油電

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366