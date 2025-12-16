新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

▲日規HONDA Odyssey漲價太兇，小改款銷售慘淡。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

從大陸市場逆輸入導回日本母國的HONDA Odyssey，於今年11月推出小改款車型，不過因價格大漲卻無實質配備提升，導致市場反應不如預期，讓這款過去在台灣、日本暢銷的本田7人座，小改款卻在日本出現上市一個月僅成交1台的冷清情況。

▲日規Odyssey配備升級不僅毫無誠意，且價格還上漲。

日規改款新Odyssey將原先需額外加價的第二排手動遮陽簾列為標準配備外，並無導入其他主動安全系統或科技配備的提升，反而導致上漲28.6萬日圓（約新台幣5.7萬），使得不少日本消費者認為升級內容與價格調整不成比例。

日規Odyssey仍以油電 e:HEV動力系統為主，並維持原有的車型編成，不過與同級 MPV 競爭對手相比，在主動安全及先進科技的配備導入上仍略顯保守。改款後的Odyssey 在日本市場售價已經來到約 508.6 萬日圓起跳，折合新台幣約101萬元。

▲部分經銷商喊苦，上市一個月只賣出一台。

日規Odyssey在11月上市後，首月部分經銷商僅成交1輛的慘例，顯示這款原本曾在日系MPV市場具有一定關注度的7人座車款，在價格上揚與配備升級幅度不足的雙重夾擊下，已讓消費者轉往其他競品，作為參考，日本TOYOTA Alphard入門款僅要510萬日圓（約新台幣102萬），讓不少消費者寧願參考更豪華的TOYOTA Alphard。