「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

▲新一代Nissan Sentra大陸無偽裝實車現身，預計明年上市。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美市場首發新一代Nissan Sentra後，在大陸稱為軒逸的新一代車型也悄悄現身，整體設計走向與北美同步，外型更年輕、更有運動感，不過大陸動力會與北美市場不同，將搭載1.6升自然進氣，也不排除繼續沿用1.2升e-Power油電。

▲新一代Nissan Sentra變得更跑格，猶如化身東瀛戰神GT-R。（圖／翻攝自Nissan）

由東風日產負責的大陸新一代Nissan Sentra，隨著無偽裝實車現身，實際上市發表將落在明年左右，而台灣市場說不定很有可能也在明年迎來換代車型。

新一代Sentra最有感的就是車頭。換上全新的家族式設計語言，水箱護罩與頭燈幾乎融為一體，再搭配造型銳利的 LED 日行燈，第一眼就比舊款有精神許多。

▲尺碼與舊款相當。

新一代尺碼4,656mm、寬1,825mm、高1,448mm，軸距2,712mm，跟現行車款差異不大。簡單說，該有的後座空間、行李廂實用性都還在，仍然是主打家庭、通勤族群，不會因為外型變帥就犧牲實用性。

北美首發搭載2.0升自然進氣，而大陸則會以1.6升自然進氣為主，搭配CVT變速箱，可繳出135匹馬力，而在大陸舊款Sentra還另有1.2升e-Power油電，在新一代車型可望繼續沿用來與油電TOYOTA Corolla抗衡。