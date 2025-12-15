ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

受到政府加徵電池處理費用，台灣BMW 5系列迎來價格調整，原廠於12月15日宣布5系列新年式開賣，提供房車、旅行車選擇，入手門檻小漲3萬，售價299萬起！

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

▲房車、旅行車520i動力小漲3萬，至於高階530i動力凍漲。

新年式5系列提供房車、旅行車選擇，房車520i M Sport小漲3萬來到299萬，至於530i M Sport則維持339萬售價不變；5系列旅行車Touring僅有520i M Sport單1車型，售價同樣漲3萬來到309萬。

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式雖售價調漲，但外觀、內在升級更豪華。

新年式 BMW 520i M Sport Sedan與Touring於外觀設計上全面進化，標配獨一無二的 BMW 飾光水箱護罩，夜間行駛時以更銳利且富層次的光影語彙，進一步強化車頭張力。搭配經典 C 柱 Hofmeister Kink 與專屬「5」字樣識別，勾勒出更高辨識度的動感跑格。

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

▲內裝升級強化舒適、質感。

新年式進一步提升座艙的舒適度與豪華質感，其中BMW 520i M Sport Sedan與Touring首次導入雙前座通風座椅，並同步升級 Bowers & Wilkins 頂級音響系統，為長途行駛與日常使用帶來更高層次的尊榮體驗。結合全車系全面導入的 Disney+ 影音串流功能，打造兼具舒適、娛樂與科技感的沉浸式座艙體驗。

新年式 BMW 5 系列Sedan豪華房車與Touring豪華旅行車全車系將駕駛座車窗、駕駛座行李廂、副駕駛座車窗及後排乘客車窗之控制面板，全面升級為黑色高光澤材質。透過視覺與觸感的雙重優化，使座艙在細節層面更顯精緻，同時展現兼具豪華質感與運動氣息的設計風格。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：bmwi5 Touring5系列旅行車電動車i4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

推薦閱讀

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

最新文章

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市2025-12-15

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價2025-12-15

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起2025-12-15

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」2025-12-15

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新2025-12-15

HONDA「全新ZR-V休旅」預告登台2025-12-15

BMW X3休旅車變身越野好手2025-12-14

越南電動車品牌在美國遭遇嚴峻挑戰2025-12-14

Land Rover推停產10年老車升級服務2025-12-14

熱門文章

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起2025-12-15

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」2025-12-15

三菱助攻中華！　2年速推5新車2025-12-15

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市2025-12-15

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價2025-12-15

HONDA「全新ZR-V休旅」預告登台2025-12-15

BMW X3休旅車變身越野好手2025-12-14

「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐2025-12-08

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬2025-12-05

相關新聞

BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

越南電動車品牌「在美國遭遇嚴峻挑戰」！計畫全面受挫銷售量停滯

越南電動車品牌「在美國遭遇嚴峻挑戰」！計畫全面受挫銷售量停滯

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

讀者迴響

熱門文章

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry！油耗24.2km/L　大陸12月上市

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

「第6代TOYOTA RAV4」北美開賣新台幣96萬起！6種車型、12種車色可選

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

Nissan「入門7人座MPV預告12月發表」售價低於新台幣30萬！搭載1.0升渦輪

三菱助攻中華！　2年速推5新車

三菱助攻中華！　2年速推5新車

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！首波將有油電雙動力、3種外觀

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

BMW X3休旅車「變身越野好手」！原廠推全新套件穿越能力大升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366