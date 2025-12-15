台灣BMW新年式「5系列房車、旅行車漲價」！外觀、內裝升級更豪華

▲BMW宣布新年式5系列開賣。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

受到政府加徵電池處理費用，台灣BMW 5系列迎來價格調整，原廠於12月15日宣布5系列新年式開賣，提供房車、旅行車選擇，入手門檻小漲3萬，售價299萬起！

▲房車、旅行車520i動力小漲3萬，至於高階530i動力凍漲。

新年式5系列提供房車、旅行車選擇，房車520i M Sport小漲3萬來到299萬，至於530i M Sport則維持339萬售價不變；5系列旅行車Touring僅有520i M Sport單1車型，售價同樣漲3萬來到309萬。

▲新年式雖售價調漲，但外觀、內在升級更豪華。

新年式 BMW 520i M Sport Sedan與Touring於外觀設計上全面進化，標配獨一無二的 BMW 飾光水箱護罩，夜間行駛時以更銳利且富層次的光影語彙，進一步強化車頭張力。搭配經典 C 柱 Hofmeister Kink 與專屬「5」字樣識別，勾勒出更高辨識度的動感跑格。

▲內裝升級強化舒適、質感。

新年式進一步提升座艙的舒適度與豪華質感，其中BMW 520i M Sport Sedan與Touring首次導入雙前座通風座椅，並同步升級 Bowers & Wilkins 頂級音響系統，為長途行駛與日常使用帶來更高層次的尊榮體驗。結合全車系全面導入的 Disney+ 影音串流功能，打造兼具舒適、娛樂與科技感的沉浸式座艙體驗。

新年式 BMW 5 系列Sedan豪華房車與Touring豪華旅行車全車系將駕駛座車窗、駕駛座行李廂、副駕駛座車窗及後排乘客車窗之控制面板，全面升級為黑色高光澤材質。透過視覺與觸感的雙重優化，使座艙在細節層面更顯精緻，同時展現兼具豪華質感與運動氣息的設計風格。