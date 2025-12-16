ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣本田「今年壓軸新車」預告12月登台！全新雙門搭載2.0升油電

▲台灣本田臉書再度釋出新車預告！主角就是HONDA Prelude。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣本田臉書再度釋出新車預告！主角就是HONDA Prelude。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

在北美、日本售價太高引起全球車迷討論的HONDA Prelude，反而在首批上市國家北美與日本都繳出不錯的訂單，而這款主打顏值、省油的HONDA Prelude也確定會在今年登台，台灣本田已經在官方臉書釋出預告，將在12月底的台北車展首秀。

▲Honda本田Prelude雙門跑車。（圖／記者張慶輝攝）

▲北美HONDA Prelude已經造成迴響，甚至有經銷端加價在賣。（圖／資料照）

北美原價43,195美金（約新台幣136萬）的HONDA Prelude，當初上市就有不少消費者抗議售價太高，但卻不減HONDA Prelude重出江湖的高人氣魅力，如今北美湧入大量訂單，甚至部分經銷商已經把價格拉高至56,647美金（約新台幣178萬）販售，證明HONDA Prelude仍有不少死忠粉絲願意買單。

▲Honda本田Prelude雙門跑車。（圖／記者張慶輝攝）

▲HONDA Prelude即將在月底登台。

相較於其他日本雙門競品，HONDA Prelude是同級唯一擁有油電科技，2.0升油電採雙電動馬達，約200匹綜效馬力，繳出市區19.1、高速17.4、平均18.7km/L，可謂節能、性能都要有的平衡之作。

這款矚目的油電雙門跑車，會在今年的12月底台北車展現身，而日本、北美售價接連出爐，兩地售價都引起不少車迷討論，這輛日本「精品」油電雙門，屆時要在台灣如何開價，勢必成為台灣本田考驗課題。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAPreludeZR-V油電雙門跑車新車預報

