Hyundai「全新7人座油電休旅」首度登台！車展名單揭露　油車、電車都有

▲Hyundai台北車展名單公布！Palisade Calligraphy首度登台成焦點。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai今年台北車展可是精銳盡出，甚至已經在官方臉書預告全新Palisade Calligraphy將以車展作為首秀舞台，另包含近期上市的Inster電動車，以及主力銷售油車都會齊聚一堂。

▲Hyundai油車、電動車布局多元化市場。

台灣原廠以「Hyundai Drives Beyond現代驅動無界」作為主題展區，油車陣容包括日前上市的Tucson L、熱銷的Custin MPV、Venue Boutique、Mufasa等多車款，而在電動車則有以百萬有找上市的Inster小跨界，以及性能取向的Ioniq 5 N。

▲台灣Palisade Calligraphy採用2.5升渦輪油電。

重點中的重點莫過於首次登台的Palisade Calligraphy旗艦7人座休旅，原廠已經預告採渦輪油電系統，所以可排除美規的V6動力，台灣採用2.5升渦輪油電機率高，尺碼5,060x1,980x1,805mm、軸距達2,970mm。

新Palisade採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，標配8人座，但可選配第2排獨立座椅、第3排則具有電動收折、加熱功能，可支援無線Apple Carplay／Android Auto，具有15W手機無線充電板，所有座位皆有置杯架及100W的Type C插孔。

