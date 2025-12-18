「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

▲泰國TOYOTA為Yaris Cross推出帥氣黑化版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前泰國剛發表的TOYOTA Yaris Cross Nightshade黑化特仕車，原廠已經揭露售價上市，泰國以1.5升油電為主，開價91.9萬泰銖，折合新台幣約92萬！

▲新車採大量黑化套件妝點，營造更帥氣的質感。

台灣Yaris Cross僅有1.5升自然進氣，而東南亞則以1.5升油電作為主力，特仕車外觀最大特色當然就是黑化套件，前方水箱護罩上緣加入與車身同色飾板、黑色車外後視鏡、以及前後保險桿、側裙、前霧燈飾條、行李箱蓋飾條、黑色鍍鉻車窗飾條等黑化套件，

並配備 18吋亮黑鋁圈，加強視覺張力。專屬車色方面，新車提供「水泥灰金屬漆」與「鉑金白珍珠漆」兩款，並可選擇黑色車頂形成雙色車身配置。

▲內裝呼應外觀黑化主題。

Nightshade呼應外觀，內裝採全黑鋪陳，加上氛圍燈設計，配備方面亦不馬虎，具備全景天窗、腳踢感應電動尾門、10.1 吋中控螢幕，並支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto。

動力與台灣的1.5升自然進氣不同，特仕車採用1.5升油電，配合e-CVT變速箱，綜效馬力約 111 匹、最大扭力約 14.1 公斤米，平均油耗達每公升 26.3 公里，讓台灣車迷持續敲碗許願導入油電車動力。