賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 官方客製部門 Mulliner 正式揭示全新「Dutch Masters Collection」限量系列。此系列共包含三輛全球唯一的 Continental GT 與 GT Convertible，靈感分別源自荷蘭三位不朽藝術家 ── Rembrandt、Vermeer 與 Van Gogh。

第一款作品以Rembrandt於 1642 年創作的名畫《夜巡》為主軸，選用 Midnight Emerald 深綠車色打造 Continental GT Convertible。車艙以 Magnolia、Cumbrian Green 與 Hotspur Red 組成三色配置，呼應畫作中隊長的紅色綬帶與副官服飾色調。細節部分包括金色空調出風口旋鈕、Cumbrian Green 鋼琴烤漆飾板，以及夜間開門時投射羽毛動畫的迎賓燈，象徵畫中副官帽上的羽飾，並於車身細節加上 Dutch Masters Collection 專屬銘牌。

第二款車型向擅長靜謐光影表現的 Vermeer 致敬，以 Sapphire Satin 外觀及全景天窗構成明亮視覺基礎。內裝以 Beluga 與 Ocean Blue 為主調，並添加 Citric Yellow 與 Klein Blue 滴亮細節，同時於座椅滾邊與旋轉螢幕外框呈現藍色塗裝。車門飾板與迎賓燈動畫則取材自 1658 年作品《代爾夫特小街》中的雲朵意象，為整體鋪陳增添柔和的藝術氛圍。

第三款則以 Van Gogh 的後印象派筆觸為靈感來源，車身採 Dark Sapphire 深藍搭配 Khamun Yellow 車身線條，營造濃烈的視覺張力。內裝在 Imperial Blue、Linen 與 Khamun Yellow 之間取得平衡，並以金色旋鈕、開孔胡桃木飾板與雙色 Piano Linen 飾面點綴。車門板雕刻與迎賓燈投射動畫皆取材自《星夜》旋轉流動的夜空圖案，而星星的黃色則化為車內縫線、徽飾與皮革點綴，完整呈現梵谷作品中獨特的色彩能量。

三款 Dutch Masters Collection 車型均配備 Blackline 套件、Touring 套件與車身同色空力套件，使外觀呈現低調而細緻的豪華氣質。車內配置則包含舒適導向的 Wellness 座椅、情境燈光、鑽石切割金屬飾紋、Naim for Bentley 音響系統與備受注目的 Bentley 旋轉顯示幕。此外，每輛車皆附上專屬展示用鑰匙盒，並於內蓋以雷射雕刻呈現象徵各藝術家的主題圖案 ── 羽毛、雲朵、星夜，進一步強調 Mulliner 在客製化工藝上的極致細膩。