賓利推出「超限量雙門＆敞篷跑車」！全球僅3輛致敬荷蘭藝術大師

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 官方客製部門 Mulliner 正式揭示全新「Dutch Masters Collection」限量系列。此系列共包含三輛全球唯一的 Continental GT 與 GT Convertible，靈感分別源自荷蘭三位不朽藝術家 ── Rembrandt、Vermeer 與 Van Gogh。

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

第一款作品以Rembrandt於 1642 年創作的名畫《夜巡》為主軸，選用 Midnight Emerald 深綠車色打造 Continental GT Convertible。車艙以 Magnolia、Cumbrian Green 與 Hotspur Red 組成三色配置，呼應畫作中隊長的紅色綬帶與副官服飾色調。細節部分包括金色空調出風口旋鈕、Cumbrian Green 鋼琴烤漆飾板，以及夜間開門時投射羽毛動畫的迎賓燈，象徵畫中副官帽上的羽飾，並於車身細節加上 Dutch Masters Collection 專屬銘牌。

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

第二款車型向擅長靜謐光影表現的 Vermeer 致敬，以 Sapphire Satin 外觀及全景天窗構成明亮視覺基礎。內裝以 Beluga 與 Ocean Blue 為主調，並添加 Citric Yellow 與 Klein Blue 滴亮細節，同時於座椅滾邊與旋轉螢幕外框呈現藍色塗裝。車門飾板與迎賓燈動畫則取材自 1658 年作品《代爾夫特小街》中的雲朵意象，為整體鋪陳增添柔和的藝術氛圍。

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

第三款則以 Van Gogh 的後印象派筆觸為靈感來源，車身採 Dark Sapphire 深藍搭配 Khamun Yellow 車身線條，營造濃烈的視覺張力。內裝在 Imperial Blue、Linen 與 Khamun Yellow 之間取得平衡，並以金色旋鈕、開孔胡桃木飾板與雙色 Piano Linen 飾面點綴。車門板雕刻與迎賓燈投射動畫皆取材自《星夜》旋轉流動的夜空圖案，而星星的黃色則化為車內縫線、徽飾與皮革點綴，完整呈現梵谷作品中獨特的色彩能量。

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

致敬三大荷蘭藝術巨匠　Bentley Mulliner 推出「Dutch Masters Collection」

三款 Dutch Masters Collection 車型均配備 Blackline 套件、Touring 套件與車身同色空力套件，使外觀呈現低調而細緻的豪華氣質。車內配置則包含舒適導向的 Wellness 座椅、情境燈光、鑽石切割金屬飾紋、Naim for Bentley 音響系統與備受注目的 Bentley 旋轉顯示幕。此外，每輛車皆附上專屬展示用鑰匙盒，並於內蓋以雷射雕刻呈現象徵各藝術家的主題圖案 ── 羽毛、雲朵、星夜，進一步強調 Mulliner 在客製化工藝上的極致細膩。

7car 小七車觀點

本文由7car 小七車觀點授權報導

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

