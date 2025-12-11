ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
新一代「Nissan Kicks休旅現身」台灣將從日本進口！搭載第3代最新油電

▲新一代Nissan Kicks於日本現身測試，為明年發表暖身。（圖／翻攝自X@shibatorakotsu）

▲新一代Nissan Kicks於日本現身測試，為明年發表暖身。（圖／翻攝自X@shibatorakotsu）

記者徐煜展／綜合報導

與北美首發的2.0升自然進氣不同，日本接下來將發表的新一代Nissan Kicks，與台灣市場最為相關，日規已經首度現身測試，而且還是近乎無偽裝型態，將採用更有料的第3代e-Power油電，待日本發表後，台灣也將以日本進口！

▲新一代Nissan Kicks於日本現身測試，為明年發表暖身。（圖／翻攝自X@shibatorakotsu）

▲台灣Kicks e-Power舊款日前完售下架，將爭取日本新一代車型進口導入。

Nissan Kicks e-Power泰國已經撤離產線，因此台灣曾販售過的Kicks e-Power，台灣原廠日前就在評估，待日本正式發表後，隨後以進口方式導入Kicks e-Power，為旗下新能源市場帶來最入門的選擇。

日本現身測試的Kicks e-Power僅有針對廠徽偽裝，外型幾乎都與北美首發版一致，而後方車尾疑似藏有e-Power銘牌，也就是說日本新Kicks將以最新第3代油電為主，不再提供純汽油動力。

▲新一代Nissan Kicks於日本現身測試，為明年發表暖身。（圖／翻攝自X@shibatorakotsu）

▲新Kicks外型更搶眼、車室空間有感放大。

新一代Nissan Kicks尺碼來到4,366x1,810x1,630mm、軸距2,667mm，相較過去尺碼有感放大，藉以帶來更理想的乘坐空間，不僅外型變得更有型，內裝配備也得到數位科技提升，日本預計明年發表新一代Kicks e-Power，台灣最快有可能在明年底之前導入。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

