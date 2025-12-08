ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「Defender Trophy全球探險挑戰賽」來台灣了！資格賽開放線上甄選

▲繼 11 月份首站日本資格賽圓滿落幕之後，宣告台灣資格賽將於 2026 年 3 月份登陸屏東。（圖／翻攝自Defender）

記者徐煜展／綜合報導

英國原創探險品牌Defender致敬昔日經典越野挑戰賽，為新世代探險家打造的全新競賽舞台Defender Trophy 全球探險挑戰賽，繼 11 月份首站日本資格賽圓滿落幕之後，宣告台灣資格賽將於 2026 年 3 月份登陸屏東，即日起於 Defender 台灣官方網站開放參賽資格甄選。

▲贏得 Defender Trophy 台灣資格賽優勝的參賽者將有機會代表台灣，參加 2026 年由 Defender 與保育夥伴 Tusk 共同於非洲南部舉辦的全球總決賽。

Defender 目前正在世界各地招募同樣擁有勢不可擋探險精神的車主與粉絲，共同參與這項源自昔日經典賽事的全新型態競賽。為期 2 天 1 夜的台灣資格賽將以南台灣壯麗的大武山脈為背景，通過線上資格甄選的參賽者將透過一系列駕駛、工程、導航與體能的挑戰，印證 Defender 擁抱不可能的探險精神。

贏得台灣資格賽優勝的參賽者將有機會代表台灣，參加 2026 年由 Defender 與保育夥伴 Tusk 共同於非洲南部舉辦的全球總決賽，與來自世界各地的探險家共同競逐親身參與 Tusk 保育任務的難得機會。 歡迎勇於挑戰不可能，並熱衷於全球自然保育志業的探險家共同參與，加入這場懷抱遠大使命感，如同史詩般的探險旅程。

Defender Trophy台灣資格賽競賽資訊
場次 1 : 2026 年 3 月 13 日(五) ~ 14 日(六)
場次 2 : 2026 年 3 月 15 日(日) ~ 16 日(一)
競賽地點：屏東縣穎達沐麓生態休閒農場（屏東縣萬巒鄉新安路 52 號）

關鍵字：land Rover休旅SUVRange RoverDefender

