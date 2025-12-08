「新一代賓士GLB休旅」全球首發！5人、7人座都有　台灣明年見

▲新一代賓士GLB以電動車先發！未來還會有油車版。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

海外賓士於台灣時間12月8日正式發表大改款GLB休旅，提供5人、7人座配置，全新GLB首發以電車取代過去EQ B位置，不僅外觀更美、更豪華，空間也有感放大。

▲新一代GLB外觀大整容更美、更氣派，空間表現更是有水準提升。

新新一代GLB雖然保留經典方正箱型 SUV輪廓，但車頭、車尾都加入明顯更新。前臉採用封閉式格柵設計，搭配大型具備發光功能的三芒星水箱罩，日夜間辨識度極高。

車尾設計更是與其他家族不同，貫穿式尾燈搭配U型設計相當搶眼，尺碼也有不少變化，軸距增加60mm來到2,899mm，長寬高分別為4,732x1,861x1,687mm，延續過去好評的5人、7人座多元配置。

▲座艙具備三螢幕，還能選配星空車頂。

車內座艙為新世代設計，標配數位儀表＋觸控中控台，整合 10.3 吋儀表、14 吋中央觸控螢幕，甚至副駕乘客也有 14 吋娛樂螢幕可供選配，達到滿滿視覺效果的三螢幕座艙。配有超大加分的可調光全景天窗，還能選配儀式感滿滿的星空天幕。

▲電車最大續航力631公里，後續會再追加1.5升渦輪輕油電。

新 GLB 以純電為首發動力，搭載85 kWh 電池組、800V架構。提供兩種版本後輪驅動的GLB250+，與雙馬達四輪驅動的GLB350 4Matic，分別具有268、349匹馬力，WLTP續航力最高為631公里。

新一代GLB支援快速充電，在 DC 快充時可達 320 kW，AC 慢充則約 9.6 kW，對日常使用與長途充電都比較方便。

事實上，GLB與CLA共享平台，除了電車外，後續還會追加1.5升渦輪搭配48V輕油電版本，油車尚未公布細節，原廠表示後續將導入。