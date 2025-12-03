ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告！雙門跑車搭上V8油電

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA與LEXUS性能軍迎來重大焦點！確定將於 12 月 5 日上午 11 點舉行全球發表會，預計一次推出三款全新高性能跑車，當中包含已引起大量討論的全新超跑TOYOTA GR GT，以及將掛上LEXUS廠徽作為LFA接班人，象徵品牌跑車精神的延續，也正式揭開新世代高性能車款的序幕。

▲全新GR GT日前已現身預告，定位比目前旗下的GR家族更高。

事實上，從先前的原廠預告片中，這款全新TOYOTA GR GT、2000GT、LEXUS LFA一同奔馳於富士賽道，並以「The Soul Lives On」作為標語，象徵品牌跑車精神的延續，已經展現豐田集團性能軍團野心。

這款全新雙門跑車預計來自TOYOTA GR GT3 Concept為量產基礎，但造型細節會更接近市售車設定，包括更俐落的車頭燈組、大面積進氣口、長車頭與寬車尾的比例，以及強調空氣力學的車尾線條與貫穿式尾燈。

動力方面傳出將採用新開發的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，並結合油電混合動力系統，外界更盛傳其綜效輸出可能突破 900 匹馬力，使其成為TOYOTA史上性能最強的量產跑車，並具備挑戰甚至超 LFA的實力。

除了TOYOTA GR GT之外，預期也會以雙生車形式於LEXUS品牌推出，象徵品牌未來高性能車款的設計方向。此外，預告圖中第三款新車則擁有更囂張的大型固定式尾翼，推測可能是更競技賽道化取向的作品。

這次TOYOTA、LEXUS以「三車齊發」的形式揭露高性能陣容，使得全球車迷與市場高度關注，不僅因為兩大品牌久未推出如此具份量的跑車組合，也因為 GR GT所象徵的性能回歸可望改寫日系跑車的市場地位。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR CorollaGR Yaris

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

