ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售」只剩1.5升渦輪！全新國產7人座明年見

▲三菱Eclipse Cross PHEV台灣完售！台灣暫無新一代後繼車規劃。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱Eclipse Cross PHEV台灣完售！台灣暫無新一代後繼車規劃。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在歐洲市場已經藉由大改款轉型電動車的Eclipse Cross，可惜台灣原廠短期內並無後繼車規劃，油電的PHEV任務階段性結束，只保留1.5升汽油渦輪，未來待進口的Outlander PHEV以及國產7人座Destinator來補齊產品線！

▲三菱Eclipse Cross PHEV台灣完售！台灣暫無新一代後繼車規劃。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣Eclipse Cross只剩下1.5升汽油渦輪。

全新大改款三菱Eclipse Cross今年已經轉型電動跑旅，陸續在歐洲市場上市，其他市場甚至台灣目前都無消息，而台灣官網更是早已完售Eclipse Cross PHEV，僅剩下110.5、118.8萬的兩款1.5升汽油渦輪。

隨著Eclipse Cross退出油電PHEV市場，台灣原廠也並不是毫無計劃，待2026年後將會爭取新一代Outlander來台，且會以進口方式導入PHEV車型，剛好補上Eclipse Cross PHEV戰略位置。

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲Destinator明年國產化登台，採用1.5升渦輪。

至於舊款的國產Outlander，隨著久未改款更新，加上嚴苛的法規限制，也勢必面臨下架停售命運，因此台灣原廠預計明年會以國產方式導入Destinator全新7人座，與Xforce採相同平台，並搭載台灣市場熱衷的1.5升渦輪。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱Eclipse CrossOutlanderDestinator

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最後的旅程】退休校長登玉山失聯4天 搜救隊吊掛遺體下山

推薦閱讀

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售」只剩1.5升渦輪！全新國產7人座明年見

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售」只剩1.5升渦輪！全新國產7人座明年見

福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

最新文章

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售2025-12-04

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面2025-12-04

「Nissan全新入門小休旅」提前現身2025-12-04

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-12-04

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電2025-12-04

賓士大G越野休旅敞篷改裝版亮相2025-12-04

KIA最便宜入門電動車明年1月現身2025-12-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出2025-12-03

「TOYOTA、LEXUS三款重量級」新車預告2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

熱門文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出2025-12-03

「Nissan全新入門小休旅」提前現身2025-12-04

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電2025-12-04

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-12-04

賓士大G越野休旅敞篷改裝版亮相2025-12-04

KIA最便宜入門電動車明年1月現身2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L2025-12-03

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面2025-12-04

相關新聞

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

台灣明年國產！三菱「全新7人座休旅」開賣　1.5升渦輪折合新台幣80萬有找

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

「三菱新得利卡大賣」未滿1個月訂單破3千！台灣預告推6代大改款

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

日本商用車大廠「FUSO站台鴻海科技日」！雙方合作細節＆車型公布了

讀者迴響

熱門文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

「TOYOTA 1.5升新油電小車」油耗26.3km/L！折合新台幣90萬有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366