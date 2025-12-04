台灣「三菱進口油電跑旅下架停售」只剩1.5升渦輪！全新國產7人座明年見

▲三菱Eclipse Cross PHEV台灣完售！台灣暫無新一代後繼車規劃。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在歐洲市場已經藉由大改款轉型電動車的Eclipse Cross，可惜台灣原廠短期內並無後繼車規劃，油電的PHEV任務階段性結束，只保留1.5升汽油渦輪，未來待進口的Outlander PHEV以及國產7人座Destinator來補齊產品線！

▲台灣Eclipse Cross只剩下1.5升汽油渦輪。

全新大改款三菱Eclipse Cross今年已經轉型電動跑旅，陸續在歐洲市場上市，其他市場甚至台灣目前都無消息，而台灣官網更是早已完售Eclipse Cross PHEV，僅剩下110.5、118.8萬的兩款1.5升汽油渦輪。

隨著Eclipse Cross退出油電PHEV市場，台灣原廠也並不是毫無計劃，待2026年後將會爭取新一代Outlander來台，且會以進口方式導入PHEV車型，剛好補上Eclipse Cross PHEV戰略位置。

▲Destinator明年國產化登台，採用1.5升渦輪。

至於舊款的國產Outlander，隨著久未改款更新，加上嚴苛的法規限制，也勢必面臨下架停售命運，因此台灣原廠預計明年會以國產方式導入Destinator全新7人座，與Xforce採相同平台，並搭載台灣市場熱衷的1.5升渦輪。