新一代「三菱Outlander來台灣了」油電進口導入！全新7人座國產補百萬內

▲新一代Outlander預計明年登台提供PHEV油電，而國產位置則由Destinator來補上。（圖／翻攝自三菱）

▲新一代Outlander PHEV於台南測試，為明年上市開始暖身。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

這次中華三菱終於沒食言，網友敲碗已久的新一代三菱Outlander PHEV已經現身台灣測試，這可是台灣久違10多年終於要迎來第4代大改款，新一代車型將由進口方式導入PHEV，至於國產空缺則交由全新7人座休旅來補位。

▲三菱Outlander PHEV改良升級。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱Outlander PHEV改良升級。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲台灣新Outlander進口導入2.4升PHEV。

台灣原廠日前就透露明年會有新一代Outlander PHEV規劃，台灣舊款車型已經超過10多年未換代，如今終於要導入海外2021年發表的第4代車型，並會以4代車型最新小改款為主。

台灣Outlander將聚焦新能源市場，也就是說以PHEV進口為主，採2.4升自然進氣，搭配前後雙電動馬達與 S‑AWC 四驅系統，小改款電池容量升級到22.7kWh，引擎輸出約 133 匹馬力、前後馬達為116匹、136匹馬力，純電續航力將近100公里。

▲新一代Outlander預計明年登台提供PHEV油電，而國產位置則由Destinator來補上。（圖／翻攝自三菱）

▲Destinator明年國產填補舊款Outlander位置。

至於舊款國產Outlander因法規限制即將退場，台灣原廠明年也會國產Destinator全新7人座，採用1.5升渦輪，剛好來填補舊款Outlander戰略位置，處在競爭激烈的國產百萬休旅價格帶。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱

【視線死角？】水泥車右轉撞腳踏車　女騎士雙腿當場遭輾斷

