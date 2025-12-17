TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

▲TOYOTA Urban Cruiser歐洲上市！台灣本月底車展搶先發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣TOYOTA重點新車可不只有第6代RAV4，全新Urban Cruiser電動小休旅剛在歐洲上市，當地售價折合新台幣126萬起，這款重點Urban Cruiser已經確認會在月底台北車展發表，定位售價會比128萬的bZ4X更便宜！

▲台灣導入應是單馬達前驅機率高。

台灣和泰積極搶攻電動車市場，今年剛推出TOYOTA bZ4X、雙生車LEXUS RZ，2款都有感降價搶市，bZ4X更是下殺到128萬帶來實質銷量助攻，而全新的Urban Cruiser則有望落在百萬上下。

TOYOTA Urban Cruiser在海外擁有單馬達前驅、雙馬達四驅等版本，台灣可能會以單馬達前驅為主，至於四驅版本則有同樣在台北車展發表的雙生車Suzuki e vitara，單馬達前驅共有46、61度電池，分別繳出344與426公里，具有142與172匹兩種馬力規格。

▲Urban Cruiser雖定位小型電動休旅，但原廠強調可是有不俗的車室空間。

Urban Cruiser 尺碼4,285 x 1,800 x 1,635 mm，軸距2,700 mm，軸距甚至跟中型油車有得拚，能帶來不錯的車室空間，配備則有10.1吋多媒體螢幕搭配10.25吋儀錶，最終能不能帶來百萬有找驚喜售價，就待12月31日台北車展揭曉。