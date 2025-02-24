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「南韓首款電動皮卡」亮相！雙動力+比亞迪刀片電池折新台幣110萬

▲Musso EV電動皮卡。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲身為雙龍、現為KG Mobility的南韓車廠推出Musso EV電動皮卡，該車也是南韓首款電動皮卡。（圖／翻攝自KG Mobility，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

前身為雙龍、現為KG Mobility的南韓品牌推出首款電動皮卡Musso EV，這款新車與Torres EVX休旅共用一體式平台，並且還有燃油版本，同時也是南韓品牌首款電動皮卡。

▲Musso EV電動皮卡。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲Musso EV有著粗獷外型，並採17吋輪圈，底盤平台則與Torres EVX休旅共用。

KGM新Musso EV以O100概念車為發想，並在加長平台下具有更大的後斗，外觀也十分粗獷，配備17吋輪圈、車頂行李架，另外買家還可選購天窗、防護版、後斗置物收納裝置等。座艙方面則採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並具有Alpine音響系統、Level 2駕駛輔助系統、3D環景影像輔助等。

▲Musso EV電動皮卡。（圖／翻攝自KG Mobility）

▲目前僅知Musso EV單馬達版本具207匹馬力，電池則採比亞迪的80.6kWh刀片電池，最大續航401公里。

動力上，則有單馬達前輪驅動、雙馬達全輪驅動，單馬達車型具207匹，並搭比亞迪80.6kWh的LFP磷酸鐵鋰刀片電池。KGM原廠聲稱單馬達車型具有最大續航力401公里，不過充電效率或全驅車型數據還尚未公布。KGM Musso EV電動皮卡當地售價為4,800萬韓元，折合新台幣約110萬，並且還可享有當地購車補助，預計後續也會在歐洲、英國、澳洲等地販售。

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