這次有手排了！速霸陸澳洲增「WRX tS Spec B」車型、大尾翼超殺

▲影片來源：Subaru



記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）近日於澳洲推出WRX tS Spec B車型，該車不同於先前的CVT變速箱、改採6速手排設定，並具有STI外觀套件，成為當地市場最接近STI的產品。

▲澳洲速霸陸新增WRX tS Spec B，不同於先前的CVT變速箱，這次終於有6速手排版本了。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

不同於北美市場的WRX tS就採手排配置，澳洲販售的WRX tS僅有CVT變速箱，直到近日才引進Spec B手排版本，以滿足當地「純粹駕駛主義愛好者」。引擎則同樣採FA24 2.4升水平對臥4缸汽油渦輪引擎，具料將同樣具有最大馬力275匹／35.7公斤米扭力。

▲WRX tS Spec B還配有19吋輪圈、金色Brembo卡鉗，同時車尾還有大型擾流尾翼，並採電子懸吊系統。



配備上，澳洲WRX tS Spec B具有4出尾管、Recaro座椅、19吋霧面灰輪圈，並增添大型擾流尾翼，與日規STI Sport版本看齊。另外懸吊系統上也採電子懸吊，並具有通風碟、Brembo金色煞車卡鉗。

目前澳洲速霸陸尚未公布WRX tS Spec B的售價，但將比當地WRX tS Sport Lineartronic 更貴（63,552澳元，折新台幣132.7萬），屆時競爭對手將包括TOYOTA GR Corolla、Honda Civic Type R。

▲目前尚未公布WRX tS Spec B的售價，該車也是當地最接近STI的版本。