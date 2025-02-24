INEOS「首款越野皮卡」預告3／12登台！雙動力、大後斗超實用

▲INEOS Grenadier台灣總代理永三汽車將於3／12發表全新Grenadier Quartermaster旅行皮卡。（圖／翻攝自INEOS Grenadier，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

INEOS Grenadier台灣總代理永三汽車發出媒體正式邀約，將於3／12發表全新Grenadier Quartermaster旅行皮卡，該車採5人座雙艙設計、並具有後方開放式貨斗，提供強悍越野性能與多功能實用乘載需求。

▲Grenadier Quartermaster也是品牌首款皮卡，採雙艙設計，並提供汽油、柴油雙動力。



新Grenadier Quartermaster軸距3,227mm，採非乘載式梯形底盤，具有800mm涉水高度，同時後貨斗長1564mm x 寬1,619mm，可放入標準棧板，最大載重表現760公斤，同時最大拖曳力也與休旅車型Station Wagon具有3,500公斤，後廂尾門可承重225公斤，並可依需求提供防水布、貨斗頂蓋、車頂架等配件，滿足多元用途。

▲Grenadier Quartermaster涉水高度達800mm，後貨斗可放入標準棧板，並提供各式配件。



車內則採雙12.3吋螢幕，可支援手機Apple Carplay／Android Auto，同時也採用Recaro加熱座椅，這輛品牌首款皮卡由法國Hambach工廠負責生產。

動力上Grenadier Quartermaster採源自BMW的3.0升直列6缸渦輪引擎，汽油車型具有286匹／45.9公斤米扭力、柴油版本則是249匹／56公斤米扭力，皆搭配ZF 8速手自排變速箱、恆時4輪驅動、加力箱。