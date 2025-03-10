「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

▲TOYOTA Corolla Touring日本預計今年5月推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣車迷心心念念的TOYOTA Corolla Touring旅行車，日本預計在今年5月9日推新改款，作為末代車型的TOYOTA Corolla，日本計劃開始縮編，將取消1.5升自然進氣，全面改搭更省油的1.8升油電作主力！

▲TOYOTA Corolla Touring縮編只賣油電，未來房車、掀背可能都會跟進。

日本5月不只有小改款TOYOTA Corolla Cross，旅行車的Corolla Touring也傳出會在5月登場，而Corolla Touring將藉由改款契機，取消汽油車型，並全車系都搭1.8升油電，此舉縮編很有可能開始為下一代Corolla開始作準備。

作為銷售主力的1.8升油電，在WLTC規範下，能繳出優秀的30.2km/L平均油耗，旅行車停售汽油後，掀背、房車的Corolla預期也都會跟進，不過隨著汽油款停售，接下來日規Corolla Touring入手門檻恐提高，目前油電旅行車售價為2,498,600日圓起，折合新台幣約52萬。

▲日本TOYOTA Corolla家族接下來應只會提供油電。

事實上，TOYOTA正在開發全新的1.5升引擎，而開始縮編的TOYOTA Corolla車系，未來新一代車型預期都會換上全新的1.5升動力，至於5月要登場的TOYOTA Corolla Cross，同樣也預期停售汽油動力，將以1.8升、2.0升2款油電為主。