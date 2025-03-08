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【周焦點】TOYOTA休旅大降31萬　特斯拉Model Y入手砍55萬　福特7人座

▲TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y紛紛出招打價格戰！（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y紛紛出招打價格戰！（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y在價格上出招，TOYOTA bZ4X大降31萬，入手比高規油電RAV4還便宜；特斯拉也針對Model Y推出更划算的2款新車型，相較首發版，入手門檻降了55萬；福特新7人座MPV上市，升級更實用配備；台灣本田公告2025年度計劃，除了油電HR-V，今年還有2款全新車！

▲TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y紛紛出招打價格戰！（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA bZ4X大降31萬，與剛上市的Volvo EX30殺入150萬內。

TOYOTA bZ4X下殺競爭更激烈的電車價格帶（連結），原售價167萬的bZ4X，新年式祭出136萬的促銷價，並透過線上預選訂購，就能獲得1萬元充電金禮遇，並提供首年超低月付9,000元方案，台灣電動車市場競爭越來越火熱！

▲TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y紛紛出招打價格戰！（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣Model Y推更划算的新車型。

台灣特斯拉Model Y又來吸人氣、搶訂單（連結）！3月1日突襲上架2款新Model Y，對比今年1月的244.99萬首發版，新增單馬達後驅入門款以及Long Range AWD 雙馬達四驅車型，售價分別為189.99萬、229.99萬，相較1月的244.99萬雙馬達四驅版，這2款新車有著更划算的競爭力價格。

▲TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y紛紛出招打價格戰！（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式旅玩家上架，配備升級售價小漲3萬。

福特六和本周推出新年式旅玩家Tourneo Connect（連結），提供Trend、Active兩種等級，售價119.8、129.8萬，2款車型相較舊款有3萬漲幅，除了新增動感、年輕的Active新車型，並升級全新10吋娛樂通訊整合、Keyless 車門啟閉系統等配備。

▲TOYOTA bZ4X、特斯拉Model Y紛紛出招打價格戰！（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田下半年值得期待，全新休旅與雙門跑了準備登場！

台灣本田今年可是有不少王牌陸續登場（連結），公告小改款喜美Civic第2季登場，接著還有油電HR-V劍指TOYOTA Corolla Cross而來，而在下半年規劃上，還有全新2款車型，預計會是ZR-V與Prelude雙門跑車（連結）

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點TOYOTAbZ4X納智捷鴻海電動車Model D三菱Xforce福斯Hyundai

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