ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

下一代「三菱Outlander、Nissan X-Trail」分手獨自開發！換新平台油電

▲因Nissan財務商機，讓三方聯盟關係逐漸生變，下一代Outlander將改由品牌獨自開發。（圖／翻攝自三菱）

▲因Nissan財務商機，讓三方聯盟關係逐漸生變，下一代Outlander將改由品牌獨自開發。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan財務未解，影響到原本的雷諾、日本、三菱三方聯盟，而近日海外更有知情人士透露，三菱取回部分主導權同時，下一代Outlander將與Nissan X-Trail分道揚鑣，改回雙方品牌各自開發！

▲因Nissan財務商機，讓三方聯盟關係逐漸生變，下一代Outlander將改由品牌獨自開發。（圖／翻攝自三菱）

▲新一代Pajero預計今年重出江湖，代表三菱仍有強大的自主開發實力。

第4代三菱Outlander與X-Trail建立在Nissan CMF 平台下，未來雙方合作計劃因財務危機產生變數，三菱在Nissan破產危機同時，取回10%的股權，未來將有更多主導權專注在新車開發上。

事實上，三菱目前主導開發的就是海外正在測試的新一代Pajero休旅，相隔7年再度以第5代重新復活的大改款Pajero休旅進軍日本市場，Pajero不僅作為三菱象徵的神主牌，透過新一代Pajero也是間接表達三菱擁有更多獨自開發的實力。

▲因Nissan財務商機，讓三方聯盟關係逐漸生變，下一代Outlander將改由品牌獨自開發。（圖／翻攝自三菱）

▲下一代Outlander外型將取自過去曾發表的越野概念休旅。

除了新一代Pajero即將在今年問世外，變成自主開發的新一代Outlander，預期落在2027年問世，屆時品牌將加入特色的越野能力，來與第4代Outlander與Nissan X-Trail作出更多差異，其外型將參考過去曾發表的概念休旅概念車。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASXOutlander

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙小僑遭質疑「有了小的就不理大的」　無奈「雙重被傷害」..劉子銓親自澄清

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA下一代Hilux添GR Sport版2025-03-10

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市2025-03-10

保時捷最速電動車刷巴西賽道單圈2025-03-10

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡2025-03-10

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售2025-03-10

下一代「三菱Outlander」與Nissan分手2025-03-10

改款「Audi A3試駕」同級入手最親民2025-03-10

HONDA全新休旅大陸開賣！2025-03-10

Suzuki最新黃牌滑胎／越野車抵台2025-03-09

盤點3款以蛇為名美式猛毒超跑2025-03-09

熱門文章

台灣賓士首波25年式新車224萬起2025-03-09

Suzuki最新黃牌滑胎／越野車抵台2025-03-09

盤點3款以蛇為名美式猛毒超跑2025-03-09

麥拉倫W1超跑讓義德車廠都汗顏2025-03-09

HONDA全新休旅大陸開賣！2025-03-10

Honda大排量美式復古重機升級2025-03-08

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡2025-03-10

Honda「待轉區之王」新色登場2025-03-06

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市2025-03-10

【周焦點】TOYOTA、特斯拉新車上市2025-03-08

相關新聞

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

休旅車遭蜜蜂攻佔！後側玻璃慘變「移動式蜂巢」　車主回來看傻

休旅車遭蜜蜂攻佔！後側玻璃慘變「移動式蜂巢」　車主回來看傻

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

快訊／高雄大寮2休旅車路口對撞　車上4、5名移工鳥獸散

快訊／高雄大寮2休旅車路口對撞　車上4、5名移工鳥獸散

台灣Infiniti「旗艦7人座休旅」曝光！搭V6雙渦輪、有望成最貴車款

台灣Infiniti「旗艦7人座休旅」曝光！搭V6雙渦輪、有望成最貴車款

讀者迴響

熱門文章

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

盤點3款「以蛇為名美式猛毒超跑」！它出演2部電影　馬力最狂破千匹

盤點3款「以蛇為名美式猛毒超跑」！它出演2部電影　馬力最狂破千匹

麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366