下一代「三菱Outlander、Nissan X-Trail」分手獨自開發！換新平台油電

▲因Nissan財務商機，讓三方聯盟關係逐漸生變，下一代Outlander將改由品牌獨自開發。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan財務未解，影響到原本的雷諾、日本、三菱三方聯盟，而近日海外更有知情人士透露，三菱取回部分主導權同時，下一代Outlander將與Nissan X-Trail分道揚鑣，改回雙方品牌各自開發！

▲新一代Pajero預計今年重出江湖，代表三菱仍有強大的自主開發實力。

第4代三菱Outlander與X-Trail建立在Nissan CMF 平台下，未來雙方合作計劃因財務危機產生變數，三菱在Nissan破產危機同時，取回10%的股權，未來將有更多主導權專注在新車開發上。

事實上，三菱目前主導開發的就是海外正在測試的新一代Pajero休旅，相隔7年再度以第5代重新復活的大改款Pajero休旅進軍日本市場，Pajero不僅作為三菱象徵的神主牌，透過新一代Pajero也是間接表達三菱擁有更多獨自開發的實力。

▲下一代Outlander外型將取自過去曾發表的越野概念休旅。

除了新一代Pajero即將在今年問世外，變成自主開發的新一代Outlander，預期落在2027年問世，屆時品牌將加入特色的越野能力，來與第4代Outlander與Nissan X-Trail作出更多差異，其外型將參考過去曾發表的概念休旅概念車。